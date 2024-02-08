vivo, katlanabilir telefon işindeki hamlelerine devam ediyor. Çinli marka burada X Flip ve X Fold serileriyle karşımıza çıkarken, çok yakında bu serilere yeni eklemeler yapmak için mesai harcıyor. Son olarak yaklaşan vivo X Fold 3 ailesiyle ilgili yeni bilgiler geldi. İşte vivo X Fold 3 bilinen teknik özellikleri ve tanıtım tarihi!
vivo X Fold 3 tanıtım tarihi ortaya çıktı – vivo x fold 3 bilinen özellikleri
Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro sırasıyla V2303A ve V2337A model numaralarıyla MIIT veri tabanında ortaya çıktı. Bu lansmanın yakında olduğuna işaret ederken, tanıtım tarihi konusunda da önemli bilgileri bizlere veriyor.
vivo'nun mart ayında büyük bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Yukarıdaki detayları da dikkate alarak markanın bu etkinlikte Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'yu görücüye çıkarması oldukça muhtemel. Aynı zamanda birçok kaynak da söz konusu etkinliğin firmanın katlanabilir telefonlara ev sahipliği yapacağını düşünüyor.
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Bununla birlikte standart modelin geçtiğimiz IMEI veri tabanında tespit edildiğini belirtelim. Pro'nun ise bu gibi sertifika web sitelerinde çok fazla görünmediğini ekleyelim.
Sektörün güvenilir isimlerinden Digital Chat Station geçtiğimiz günlerde vivo X Fold 3 ailesinin ilgili yeni detaylarını gözler önüne serdi. Buna göre telefonlarda OmniVision OV50H ana kamera yer olacak. Bunun dışında telefoto sensörü de katlanabilir cihazlarda kullanılacak. Hatta ilgili lensin 64 Megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor.
Kaynağa göre telefonlar ince ve hafif bir yapıya sahip olacak. Dahası, X Fold 3'ün Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 2'ten güç alacağı iddia ediliyor. Son olarak Standart modelde ultrasonik ekran altı parmak izi tarayıcı ve kablosuz şarj gibi amiral gemisi özellikleri kullanılmayacak. Pro'yu satın alan kullanıcılar ise bu özelliklere sahip olabilecek.
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