 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi! - Son Dakika
Üye Girişi

vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden vivo, X100 serisini tanıttı. X100 Pro modeli, 100 kat yakınlaştırabilen kamerasıyla dikkat çekiyor. İşte vivo X100 Pro ile yapılan 100 kat yakınlaştırma testi!

vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi!
16.12.2023 - 23:22,
Abone Ol

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden vivo, yakın zamanda X100 serisini tanıttı. X100 ve X100 Pro modellerinden oluşan bu seride tepe model oldukça dikkat çekti. Bunun en büyük nedeni ise kamera özellikleri. Biz de vivo X100 Pro'nun 100 kat yakınlaştırabilen kamerasını test ettik.

vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi!

Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kurulum OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve Zeiss imzalı 50 Megapiksel periskop telefoto kameradan oluşuyor. İşte vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi videomuz;

Akıllı telefonun diğer özelliklerine de bakalım. Vivo X100 Pro modeli, 6.78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyor.

Suyun altında çalışan vivo V29 5G inceleme!

100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile beslenen 5.400 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken akıllı telefon, Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışıyor. Parmak izi okuyucusu da bulunan cihazın bağlantı özellikleri ise WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 şeklinde.

vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi!

vivo X100 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB/ 16 GBDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TBBatarya: 5.400 mAhŞarj100 W hızlı şarj

50 W kablosuz şarjÖn Kamera: 32 MegapikselArka Kamera: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.8, 23mm, 1/0.98¨, PDAF, Laser AF, OIS

– Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.0, 15mm, 119°, 1/2.76¨, AF

– Periskop telefoto kamera: 50 Megapiksel, f/2.5, 100mm, 1/2¨, 0.7µm, PDAF, OIS, 4.3x optik yakınlaştırmaİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Vivo, NFC, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi! - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:47
Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:47 Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 00:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: vivo X100 Pro ile 100 kat yakınlaştırma testi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement