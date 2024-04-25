vivo Y18e: Özellikler ve Tanıtım Tarihi

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vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı Y18e modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmemesi beklenirken, son gelen raporlar tanıtım öncesi bilinmeyen detayları gözler önüne seriyor. İşte vivo Y18e bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

vivo Y18e bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

vivo Y18e, V2333 model numarasıyla Google Play Console veri tabanında göründü. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı teknik özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu. Buna göre cihazda 300 ppi piksel yoğunluğu ve 720×1612 (HD+) çözünürlük sunan LCD bir panelin yer alacağını söyleyebiliriz.

Cihazın işlemci koltuğunda MediaTek Helio G85 oturacak. Daha çok giriş segmentte karşımıza çıkan bu yonga, 12 nm mimariyle üretildi. Ayrıca, 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelin kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştırması bekleniyor. Bununla birlikte henüz çözünürlükleri belli olmayan çift kamera kurulumuna ve ön tarafta damla çentik tasarımına sahip olacak.

vivo Y18e tanıtım tarihi şimdilik belli değil. Ancak cihazın son olarak Google Play Console'da görünmesi en geç önümüzdeki ay tanıtılacağı düşüncesini akıllara getiriyor.

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