vivo'nun en yeni bütçe dostu modellerinden biri Y18e, tanıtım için gün saymaya başladı. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan akıllı telefon, yeni bir sertifikayla resmen onaylandı. Peki vivo'nun yeni orta seviye cihazı neler vadediyor?
vivo Y18e özellikleri
vivo, Y serisiyle bütçe dostu kullanıcılara hitap etmeye çalışıyor. Kamera ve batarya özellikleriyle ön plana çıkan Y17s'in ardından, çok daha gelişmiş Y18e geliyor. V2350 model numaralı cihaz, Bluetooth SIG veritabanında Bluetooth 5.0 desteği ile de listelendi.
vivo Y17S modeline baktığımız zaman ön panelinde bizleri 6.56 inç IPS LCD panel karşılıyor. MediaTek Helio G85 işlemcisinden güç alan cihazın 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine 128GB depolama eşlik ediyor. Cihazın 5.000 mAh bataryası 18W hızlı şarj desteğine sahip.
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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına ev sahipliği yapan akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera yer alıyor. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bokeh lens şeklinde.
Orman Yeşili ve Işıltılı Mor renk seçenekleriyle kullanıcı karşısına çıkan Y17s'nin 4GB'lık versiyonu 7.999 TL'den satışa sunulmuştu. Bu da yeni cihazın 10 bin TL altında olacağı mesajını veriyor.
vivo'nun önümüzdeki haftalarda yeni Y18e'yi piyasaya sürmeye hazırlandığını söylemek mümkün. Ancak ülkemize ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor.
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Son Dakika › Teknoloji › vivo Y18e: Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
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