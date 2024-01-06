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vivo Y28 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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vivo Y28 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon üreticisi vivo, uygun fiyatlı Android telefon serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. vivo Y28 5G'nin teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. MediaTek Dimensity 700 işlemci, 4 GB RAM, 720 x 1.612 piksel çözünürlüklü ekran gibi özelliklere sahip olan telefon, 170 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

vivo Y28 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı
06.01.2024 - 14:32,
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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden vivo, uygun fiyatlı Android yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda marka, yakın zamanda yeni Y28 5G modelini tanıtacak. Merakla beklenen vivo Y28 5G'nin fiyatının ardından özellikleri de ortaya çıktı.

vivo Y28 5G teknik özellikleri ve fiyatı (Beklenen)

vivo Y28 5G modeli, Google Play Console veri tabanında görüntülendi. Bilmeyenler için Play Console, geliştiricilerin Play Store'da uygulama yayınlamak için kullandığı bir platform. Burada Google veri tabanındaki bütün telefonların gösterildiği bir sayfa da var. İşte vivo Y28 5G de bu sayfada ortaya çıktı.

vivo Y28 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Google Play Console'da V2315 model numarasıyla görüntülenen vivo Y28 5G'nin MediaTek MT6833 kod adına sahip işlemciden güç alacağı görülüyor. 2 x Cortex-A76 @ 2.2 GHz ve 6 x Cortex-A55 @ 2.0 GHz çekirdeklerinden oluştuğu yazan söz konusu bu işlemci, MediaTek Dimensity 700.

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4 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacağı bilgisi yer alan uygun fiyatlı telefonun 720 x 1.612 piksel çözünürlükte ekranla geleceği görülüyor. Bu ekranda 300 piksel yoğunluğu (DPI) olacağı yazıyor.

Beklenen vivo Y28 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetayModel Numarası: V2315 İşletim Sistemi: Android 13İşlemci: MediaTek MT6833 (MediaTek Dimensity 700)CPU: – 2 x Cortex-A76 @ 2.2 GHz

– 6 x Cortex-A55 @ 2.0 GHzGPU: Mali G57RAM: 4 GBEkran Çözünürlüğü: 720 x 1.612 pikselEkran Piksel Yoğunluğu (DPI): 300

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre vivo Y28 5G fiyatı şu şekilde;

vivo Y28 5G 4 GB RAM + 128 GB: 170 dolar

vivo Y28 5G 6 GB RAM + 128 GB: 185 dolar

vivo Y28 5G 8 GB RAM + 128 GB: 200 dolar

vivo Y28 5G modeli piyasaya sürüldüğünde Türkiye'de de satışa sunulursa, uygun fiyatlı Android pazarında rekabet artıracaktır.

Kaynak: Shiftdelete
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