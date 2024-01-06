vivo Y28 5G Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden vivo, uygun fiyatlı Android yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda marka, yakın zamanda yeni Y28 5G modelini tanıtacak. Merakla beklenen vivo Y28 5G'nin fiyatının ardından özellikleri de ortaya çıktı.

vivo Y28 5G teknik özellikleri ve fiyatı (Beklenen)

vivo Y28 5G modeli, Google Play Console veri tabanında görüntülendi. Bilmeyenler için Play Console, geliştiricilerin Play Store'da uygulama yayınlamak için kullandığı bir platform. Burada Google veri tabanındaki bütün telefonların gösterildiği bir sayfa da var. İşte vivo Y28 5G de bu sayfada ortaya çıktı.

Google Play Console'da V2315 model numarasıyla görüntülenen vivo Y28 5G'nin MediaTek MT6833 kod adına sahip işlemciden güç alacağı görülüyor. 2 x Cortex-A76 @ 2.2 GHz ve 6 x Cortex-A55 @ 2.0 GHz çekirdeklerinden oluştuğu yazan söz konusu bu işlemci, MediaTek Dimensity 700.

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4 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacağı bilgisi yer alan uygun fiyatlı telefonun 720 x 1.612 piksel çözünürlükte ekranla geleceği görülüyor. Bu ekranda 300 piksel yoğunluğu (DPI) olacağı yazıyor.

Beklenen vivo Y28 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;