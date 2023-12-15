Volkswagen ID.2: Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil

Alman otomobil markası Volkswagen elektriklenme hamlelerine devam ediyor. Marka bu kapsamda uygun fiyatlı ve elektrikli bir otomobil hazırlığında. Peki bu otomobilin fiyatı ne kadar olacak ve ne zaman satışa çıkacak? Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde. İşte yeni uygun fiyatlı elektrikli Volkswagen ID.2 ve satışa çıkış tarihi…

Volkswagen uygun fiyatlı ID.2 modeli ile 2026'yı selamlayacak!

Volkswagen 2023 yılının sonlarına geldiğimiz bugünlerde pazarda elektrikli çağına geçişi hedefliyor. Özellikle Çinli üreticilerin bir anda ortaya çıkıp elektrikli otomobil piyasasına hakim olmasıyla köklü markalar yeniliklere adım atmaya çalışıyor. Burada en çok geride kalan markalardan biri de köklü Alman üretici Volkswagen. Marka şu an içten yanmalı pazarda oldukça başarılı. Ancak elektrikli otomobil tarafında işler çok iyi gitmiyor.

Bu kapsamda elektriklenme hareketlerine geçen Volkswagen, aynı anda hem elektrikli hem de içten yanmalı pazara yönelik çalışıyor. Buna örnek olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni Transporter'ı verebiliriz. Marka aynı anda tek modelde hem benzinli hem hibrit hem de elektrikli motora yer verdi.

Bugün gelen haberlere göreyse kullanıcıları daha mutlu edecek bir haber var. Alman üretici piyasadaki SUV ve elektrikli otomobil sevgisini harmanlayarak ID.2'yi duyurdu. Yeni uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli olacak olan ID.2 boyutlara bakıldığına biraz T-Cross havası vermekte. Aracın planlanan fiyatı ise oldukça başarılı. Elektrikli SUV ID.2 için planlanan başlangıç satış fiyatı sadece 25 bin Euro.

Avrupa'nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olarak bilinen Dacia Spring ise şu anda 15 bin Euro fiyat etiketine sahip. Otomobil kıyaslandığında sahip olacağı malzeme kalitesi, hissiyat, motor ve hem 38 kWh hem de 58 kWh pil seçeneği ile kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlı. Ayrıca aracın SUV değil hatchback kasasını satın almak isterseniz fiyat 21 bin ile 23 bin Euro arasında değişecek.

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