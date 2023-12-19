Volkswagen ID2.all Konseptinde Dokunmatik Ekran İçin Fiziksel Düğmeler Geri Dönüyor

Yol bilgisayarları ve dokunmatik ekranlı menüler artık günümüzde temel otomobil özellikleri arasında. Özellikle elektrikli otomobillerle birlikte dokunmatik ekranlar, otomobil konsollarının vazgeçilmez parçası haline geldi. Peki ama dokunmatik ekranlar ne kadar kullanışlı? Bu anlamda Volkswagen tarafında dokunmatik ekran için fiziksel düğmeler geri dönüyor gibi görünüyor.

Volkswagen ID2.all konseptinde dokunmatik ekran için fiziksel düğmeler geri dönüyor

Uzun süredir hem elektrikli hem de normal modellerinde dokunmatik ekranlara yer vermeye başlayan marka, bu kararından geri dönüyor gibi. Sürücülerden alınan geri bildirimlere bakılırsa, Volkswagen araç içi dokunmatik ekranlar o kadar da kullanışlı değil. Bu anlamda marka yeni elektrikli otomobil konsepti ID2.all için özel bir basın toplantısı düzenledi. Araç hakkında öne çıkan özelliklerden biri de fiziksel düğmelerin geri gelmesiydi.

Firmanın iç tasarımcısı Darius Watola, müşterilerden gelen geri bildirimlere göre dokunmatik ekranın altında fiziksel düğmelere de yer verdi. Peki ama sürücüler tam olarak dokunmatik ekranlardan neden şikayetçi. Volkswagen araçlarda yer alan dokunmatik ekranların altında dokunmatik navigasyon tuşları yer alıyor. Ancak sürücüler düşük ışık koşullarında bu navigasyon tuşlarını göremiyor.

Bu anlamda marka, yeni elektrikli konsept modelinde dokunmatik ekran altına arkadan aydınlatmalı fiziksel tuş ekleme kararı aldı. Markanın özellikle elektrikli bir modelde iç tasarımda bu değişime başlaması da önemli. Zira bu markanın yeni benzinli modellerde de fiziksel düğme ekleyeceğini gösteriyor.

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Fiziksel düğme yer alan elektrikli Volkswagen ID2.all modelinin 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Volkswagen'in tahmini satış fiyatı ise 28 bin doların altında olabilir. Bu anlamda aracın 56kWh gücünde pile ve 450 km menzile sahip olacağı da ilk ortaya çıkan özellikler arasında. Yine modelde daha uygun fiyatlı 38kWh seçeneği de yer alacak.

Son dönemlerde artan dokunmatik düğmeler ve ekranlar şık olsa da ne kadar kullanışlı? Aslında bu sadece Volkswagen sürücüleri için değil Tesla gibi markaların sürücülerinin de aklındaki sorulardan. Eski otomobiller, özellikle sürücünün efor sarfetmeden kolayca otomobilin tüm işlevlerine erişmesini sağlıyordu. Ancak dokunmatik ekranlar en azından her markada aynı kullanışlılığa sahip değil.

Peki sizce Volkswagen, fiziksel düğmeleri geri getirmekle doğru bir karar alıyor mu? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.