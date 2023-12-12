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Volkswagen, idari personel maliyetini azaltmak için kısmi ya da erken emeklilik imkanı sunacak - Son Dakika
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Volkswagen, idari personel maliyetini azaltmak için kısmi ya da erken emeklilik imkanı sunacak

Volkswagen, idari personel maliyetlerini azaltmak amacıyla kısmi ya da erken emeklilik seçeneği sunacak. Şirket, bu sayede personel maliyetini yüzde 20 oranında düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca üretim tarafında da değişikliklere giden Volkswagen, ürün döngüsünü kısaltarak güncellenen modelleri daha sık piyasaya sürecek.

Volkswagen, idari personel maliyetini azaltmak için kısmi ya da erken emeklilik imkanı sunacak
12.12.2023 - 09:13,
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Volkswagen şirket stratejileri gereği idari personel maliyetlerinin azaltılması gerektiğini bildirdi. Bu bütçeyi idari personel kısmından çıkaracak olan şirket, personel maliyetini yüzde 20 oranında azaltacak? Peki nasıl? İşte cevabı.

Volkswagen kısmi ya da erken emeklilik için imkan sunacak!

Son zamanlarda dünyanın girdiği ekonomik durum otomobil şirketlerini zora soktu. Volkswagen de bu süreci atlatmak için idari personel tarafındaki maliyetlerini azaltma yoluna gidiyor. İdari personel tarafında yüzde 20 oranında tasarruf yapacak olan Almanya merkezli şirket, bu durumu kimseyi işten çıkarmadan çözecek.

Volkswagen, idari personel maliyetini azaltmak için kısmi ya da erken emeklilik imkanı sunacak

Çalışanlarını kısmi ya da erken emeklilik kapsamında bünyesinden ayırmayı planlayan Volkswagen, önceliğinin kimseyi mağdur etmemek olduğunu gösteriyor. Yalnız idari personel tarafında değil üretim tarafında da değişikliklere giden şirket, 50 ay olan ürün döngüsünü 36 aya indirmeyi planlıyor. Bu sayede güncellenen modelleri daha sık göreceğimizi de bildirelim. Tüm bunlarla birlikte Almanya'da kurulacak olan araştırma ve geliştirme tesisini iptal eden Alman şirket, 862 milyon dolarlık bir bütçeyi elinde tutmuş oldu.

Volkswagen Polo 2023 fiyat listesi

Açıklamalara göre bir zamanlar 780 bin araç üreten Wolfsburg fabrikası şimdilerde 500 bin araç üretimi hedefliyor. Üretimdeki düşüş, kurulacak olan tesisin iptali ve erken emeklilik politikası Volkswagen'in ciddi tasarruf planları olduğunu gösteriyor. ya da şirketin ekonomik açıdan zor durumda olduğunu. Bakalım Alman şirket, önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyecek?

Kaynak: Shiftdelete
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Volkswagen, Almanya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Volkswagen, idari personel maliyetini azaltmak için kısmi ya da erken emeklilik imkanı sunacak - Son Dakika


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