Volkswagen'in gençlere hitap eden modeli Volkswagen Scirocco sahalara geri dönüyor. Ancak bekleyenlerini üzecek bir farkla. İddialara göre Volkswagen dahi unutmak istemediği Scirocco elektrikli olarak piyasaya sürülecek.
Yeni Volkswagen Scirocco temelini Porsche 718'den alacak!
Volkswagen'in yaklaşık 15 sene önce piyasaya sürdüğü modeli Scirocco o günden beri gençlerin hayallerini süslüyor. Geçtiğimiz yıllarda Scirocco'yu tamamen ürün gamından kaldırdığını bildiren otomotiv devi, şimdi kararından dönüyor. Görünüşe göre Alman şirket, Scirocco'yu elektrikli olarak tekrar piyasaya sürecek.
İddialara bakılırsa otomotiv devi Volkswagen'de spor modelini unutamamış gibi duruyor. Scirocco ismini tamamen ortadan kaldırmak istemeyen şirket, sızıntılara çift elektrik motorlu bir Scirocco modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. Porsche için üretilmiş alçak coupe platforma sahip olacak olan yeni Scirocco, Audi TT, Porsche 718 Boxster gibi bir otomobil olacak.
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Önceki Scirocco modelleri gibi temellerini Golf'le paylaşmayan yeni Scirocco, segment tarafında da farklı bir yöne ilerliyor gibi duruyor. Tamamen elektrikli olması ve platformu nedeniyle Volkswagen'in yeni spor otomobili olacak olan Scirocco, artık Golf'ün Leon'un değil Audi TT'nin Volkswagen kanadındaki kardeşi olabilir.
Şu anda iç tasarım, mühendislik ve üretim önerileri aşamasında olduğu iddia edilen yeni VW Scirocco yakında resmi olarak duyurulabilir. Tamamen değişen bu yeni Scirocco'nun kasa tipi hatchback mi yoksa sedan mı olacak şu anda bilinmiyor. Ancak güçlü kaynaklar yeni Scirocco'nun geleceğine kesin gözüyle bakıyor. Siz Volkswagen'in bu adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Volkswagen Scirocco Geri Dönüyor: Elektrikli Model Geliyor - Son Dakika
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