WhatsApp Android Video Gönderme Hatası İçin Çözüm Bulundu - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp Android Video Gönderme Hatası İçin Çözüm Bulundu

WhatsApp Android Video Gönderme Hatası İçin Çözüm Bulundu

WhatsApp kullanıcıları arasında yaygınlaşan video gönderme hatası için Android Beta kullanıcıları geçici bir çözüm buldu. Ancak Google Play Store sürüm düşürmeye izin vermediği için kullanıcılar eski sürümü dışarıdan yüklüyor. Meta'nın ise yakında bir güncelleme yayınlayacağı belirtiliyor.

30.04.2024 19:08
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Can sıkan WhatsApp video mesaj gönderme hatası için ilginç bir çözüm ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi bazı WhatsApp kullanıcıları, dün itibariyle can sıkan bir hatayla karşılaştı. Buna göre WhatsApp üzerinden video gönderme sırasında bir hata mesajı karşılarına çıktı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Meta, söz konusu hatanın çözümü için uğraşıyor.

WhatsApp Android video gönderme hatası için kullanıcı çözümü

Ortaya çıkan hatanın sadece Android telefonlardan çekilen video görüntüleri etkilediğini hatırlatmak gerekiyor. Zira, iPhone telefonların çektiği videolar bu hatadan ilginç bir şekilde etkilenmiyor. Peki bütün WhatsApp Android kullanıcıları bu video gönderme hatası ile karşı karşıya mı? Aslında ortaya çıkan ilk bulgulara göre sadece WhatsApp Beta kullanıcıları bu hata ile karşılaştı.

Yani WhatsApp Beta sürümü kullanmıyorsanız muhtemelen video mesaj gönderme hatası yaşamayacaksınız. Bu hatanın sadece Android ile çekilen videolarda ortaya çıkması da oldukça ilginç. Buna göre WhatsApp Beta, Android ile çekilen videoların uzantısını son beta sürümü sonrası tanımamaya başladı.

WhatsApp Android Video Gönderme Hatası İçin Çözüm Bulundu

WhatsApp Beta Android kullanıcıları ise video gönderme sorunu için geçici bir çözüm buldu. Eğer WhatsApp'ın bir önceki 2.23.8.85 sürümüne dönebilirseniz hata ortadan kalkıyor. Ancak Google Play Store, hali hazırda sürüm düşürmeye izin vermiyor. Bu anlamda kullanıcılar WhatsApp'ın bir önceki sürümünü dışarıdan yüklemeyi tercih ediyor. Ancak dışarıdan uygulama yüklemenin riskli olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

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Şu an için Meta, WhatsApp Android video gönderme hatası için bir güncelleme yayınlamış değil. Ancak gelen bilgilere göre çok yakında Beta kullanıcıları için bu tür küçük bir güncelleme karşımıza çıkacak. Doğrusu iPhone kullanıcılarının Android ile çekilen video gönderme sorunu yaşaması çok daha nadir. Bu anlamda güncelleme muhtemelen Android tarafına gelecek.

iPhone tarafında çekilen videolar MOV formatında karşımıza çıkıyor. Şu ana kadar WhatsApp üzerinden MOV videoları göndermede ise bir hata ortaya çıkmış değil.

Peki siz bu can sıkıcı WhatsApp hatası ile karşı karşıya kaldınız mı? Sizce bu hatanın sadece Android ile çekilen videoları etkiliyor olması, Meta'nın dikkatsizliğinden mi kaynaklı? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

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