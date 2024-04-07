Teknoloji

Geçtiğimiz yıllarda Instagram hikayeler benzeri durum güncellemesi özelliğini duyuran WhatsApp, bu özelliğin daha fazla kullanılması için çalışmalara başladı. WABetaInfo ekibi tarafından tespit edilen WhatsApp durum güncellemesi bildirim özelliği, Android 2.24.6.19 beta sürümünde test edilmeye başlandı.

WhatsApp, durum güncellemesi için bildirim özelliği getirecek

Bu geliştirme sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerinde belirli kişilerden bahsettiklerinde doğrudan bildirim gönderebilecek.

Ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, kullanıcılar tarafından paylaşılan yeni görülmemiş durum güncellemeleri olduğunda kullanıcıları bilgilendirmek için bir özellik test ediyor. Bu özelliğin 2024 yılı içerisinde son kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor.

X (Twitter), bot ve spam hesaplara tekmeyi vuracak!

Muhtemel bir senaryoda, kullanıcı tarafından henüz kontrol edilmemiş bir durum güncellemesinde bahsedilmesi durumunda bildirimler gönderilebilir. Bu mekanizma, kullanıcıların doğrudan kendilerini ilgilendiren önemli güncellemelerden haberdar olmasını sağlayacak.

Bildirimleri tetikleyen bir diğer potansiyel faktör de favori kişilerle yapılan etkileşimlere dayanacağı belirtiliyor. WhatsApp, kullanıcıları favoriye ekledileri kişilerin görülmemiş durum güncellemeleri hakkında bilgilendirmeyi önceliklendirecek.

Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.