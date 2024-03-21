WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı

WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı

WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı ve bu güncellemeyle sürüm numarası 24.6.10.73'e yükseltildi. Bu güncellemede WhatsApp, topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor. Gelecek güncellemelerde kullanıcılara topluluk grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma seçeneği sunulacak. Bu özellik, kullanıcıların belirli etkinlikler için hatırlatıcılar veya sanal toplantılar oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

21.03.2024 22:32  Güncelleme: 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı ve bu güncellemeyle sürüm numarası 24.6.10.73'e yükseltildi. Bu güncellemede WhatsApp, topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp iOS beta 24.6.10.73 yenilikleri neler?

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın kullanıcıların topluluklarda etkinlik oluşturmalarına izin verecek bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bu özellik, kullanıcıların belirli etkinlikler için hatırlatıcılar veya sanal toplantılar oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış.

WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi uygulamanın gelecek güncellemelerinde, kullanıcılara topluluk grup sohbetlerinde etkinlik oluşturma seçeneği sunulacak. Bu etkinlikler bir ad, en fazla 2048 karakterlik bir açıklama, belirlenmiş bir başlangıç tarihi, isteğe bağlı bir konum ve etkinlik başladığında bir video görüşmesini başlatma özelliği içerecek.

Etkinlik başladığında daveti kabul eden tüm topluluk üyeleri etkinlik ayrıntılarını hatırlatan bir bildirim alacaklar. Topluluk grup sohbet etkinlikleri uçtan uca şifrelenmiş olup, sadece topluluk üyelerinin erişimine izin verilecek.

Microsoft'tan Windows 10 kullanıcılarına jest!

Topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği, üyeler arasında etkileşimi artırarak, topluluk içinde sanal toplantıların, hatırlatıcıların veya özel etkinliklerin düzenlenmesini kolaylaştırarak önemli bir katkı sağlayacak.

WhatsApp'ın ayrıca topluluklarla ilgili olmayan düzenli gruplar için de bu özelliği getirmeyi düşündüğünü ancak bu özelliğin yakın zamanda kullanıma sunulmayabileceğini belirtelim.

Topluluklar için grup sohbet etkinlikleri oluşturma özelliği geliştirme aşamasında ve uygulamanın ileriki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak. Siz WhatsApp iOS beta özelliği ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Microsoft, Xbox Game Preview'daki Palworld ile en büyük oynanma saati rekorunu kırdı
    22:34 Microsoft, Xbox Game Preview'daki Palworld ile en büyük oynanma saati rekorunu kırdı

    Microsoft, Xbox konsolları için geçtiğimiz Ocak ayının en büyük oynanma saati rekorunu Palworld oyunuyla kırdığını duyurdu. Palworld, silahlı Pokemon konseptiyle büyük ilgi gördü ve 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bağımsız geliştiricilerin Xbox platformundaki önemi de vurgulandı.

  • Instagram, özel mesajlarda yazıyor ibaresini kapatma özelliği getiriyor
    22:33 Instagram, özel mesajlarda yazıyor ibaresini kapatma özelliği getiriyor

    Instagram, kullanıcıların özel mesajlarda yazıyor ibaresini kapatma seçeneği sunacak. Ayarlar üzerinden devre dışı bırakılabilecek olan bu özellik, gizlilik endişesi olan kullanıcıları memnun edecek. Ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.

  • OpenAI'nın GPT Store'u Telif Haklarını İhlal Ediyor mu?
    22:33 OpenAI'nın GPT Store'u Telif Haklarını İhlal Ediyor mu?

    OpenAI'nın GPT Store'u, kullanıcıların özelleştirilmiş GPT modellerini oluşturmasına imkan tanıyor. Ancak son gelişmelere göre platformda telif haklarını ihlal eden modeller ortaya çıktı. Disney, Marvel gibi markalara ait içeriklerin yanı sıra ünlü kişileri taklit eden modeller de bulunuyor. OpenAI'ın bu sorunlar için ne gibi önlemler alacağı merak konusu.

  • Redmi Note 13 Pro Plus, HyperOS Güncellemesi Aldı
    22:33 Redmi Note 13 Pro Plus, HyperOS Güncellemesi Aldı

    Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS'a geçti. Redmi Note 13 Pro Plus modeli de HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklerle birlikte daha yüksek performans sunuyor. Güncelleme, Mart 2024 içinde diğer Redmi modellerine de dağıtılacak.

  • ShiftDelete.Net, 600 Kişilik İftar Buluşması Düzenledi
    22:33 ShiftDelete.Net, 600 Kişilik İftar Buluşması Düzenledi

    ShiftDelete.Net, Ramazan ayında teknoloji sektörünün önde gelen isimlerini, kamu kurumu temsilcilerini, YouTuber'ları, influencer'ları ve teknoloji şirketlerinin yöneticilerini bir araya getirdiği geleneksel iftar yemeği buluşmasını düzenledi. Turkcell ve Zore'nin ana sponsorluğunda gerçekleşen iftar yemeği, 600 kişiyi bir araya getirdi. Katılımcılar, sektördeki son trendler hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, farklı alanlardan gelen profesyoneller de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

  • ShiftDelete.Net, Teknoloji Dünyasının Önde Gelen İsimlerini Bir Araya Getiren Geleneksel İftar Yemeği Buluşmasını Düzenledi
    22:32 ShiftDelete.Net, Teknoloji Dünyasının Önde Gelen İsimlerini Bir Araya Getiren Geleneksel İftar Yemeği Buluşmasını Düzenledi

    Her yıl gerçekleştirilen ve teknoloji dünyasından önemli firmaların yöneticileri, medya mensupları, influencer'ları ve kamu kurumu temsilcilerini bir araya getiren geleneksel ShiftDelete.Net etkinliği gerçekleştirildi.

  • POCO C65: Yeni Modelin Özellikleri ve Fiyatı
    22:32 POCO C65: Yeni Modelin Özellikleri ve Fiyatı

    POCO, Xiaomi'nin çatısı altında yükselişini sürdürüyor ve bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü POCO C55 modelinden istediği verimi aldı. POCO C65 kutu açılımı sizlerle. POCO C65'in ekranı, 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığı sunan 6,74 inç 1600×720 piksel IPS LCD panelle donatılmış durumda. Arka panelde ise yatay dikdörtgen bir kamera adası dikkat çekiyor. Bu kamera adasında, 50 megapiksel f/1.8 ana kamera ve 2 megapiksel f/2.4 makro lens bulunuyor. POCO C65, 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh bataryadan güç alıyor. İşlemci olarak MediaTek Helio G85 tercih edilmiş. Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunuyor ve siyah, mavi ve mor renk seçenekleri sunulacak. Fiyatı ise 7.999 TL olarak belirlenmiştir.

  • Windows 11'de Not Defteri için yeni bir özellik test ediliyor
    22:32 Windows 11'de Not Defteri için yeni bir özellik test ediliyor

    Microsoft, Windows 11'in Not Defteri uygulamasına yazım denetimi ve otomatik düzeltme özelliği eklemek için testler yapıyor. Bu özellik sayesinde yanlış yazılan kelimeler tespit edilecek ve doğrusuyla düzeltilecek. Yeni güncelleme ile hataların giderilmesi bekleniyor.


22:33 Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
21:31 Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim Turgut Altınok canlı yayında resti çekti: Tapusunu çıkartsınlar istifa edeceğim
18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
22:09 IFAB’dan tarihi karar Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek IFAB'dan tarihi karar! Ofsayt kuralı baştan aşağı değişecek
22:00 CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı CHP lideri Özel, ellerindeki İstanbul ve Ankara anketinin sonuçlarını paylaştı
21:36 Türkiye Futbol Federasyonu, hakem analiz uygulamasını başlattı Türkiye Futbol Federasyonu, hakem analiz uygulamasını başlattı
21:04 Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
20:11 Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
19:49 İki çocuğunu öldürüp ’’cennete gönderdim’’ demişti, hakim karşısına çıktı İki çocuğunu öldürüp ''cennete gönderdim'' demişti, hakim karşısına çıktı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 22:52:27. #1.13#
SON DAKİKA: WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir iOS güncellemesi yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement