WhatsApp, Rusya'da Erişim Engeline Karşı Çıkıyor
Teknoloji

WhatsApp, Rusya'da Erişim Engeline Karşı Çıkıyor

12.02.2026 10:52
WhatsApp, Rus hükümetinin uygulamayı engellemeye çalıştığını ve kullanıcıları gözetleme uygulamasına yönlendirdiğini açıkladı.

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rus hükümetinin uygulamaya erişimi tümüyle engellemeye çalıştığını duyurdu.

WhatsApp'tan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin ülkedeki kullanıcıları "devlete ait gözetleme uygulaması"na yönlendirmeye çalıştığı öne sürüldü.

WhatsApp'ın ülkede tümüyle engellenmesine çalışıldığına işaret edilen açıklamada, "100 milyondan fazla kullanıcıyı özel ve güvenli iletişimden mahrum bırakmaya çalışmak geriye doğru bir adımdır ve Rusya'daki insanlar için daha az güvenlikle sonuçlanabilir. Kullanıcıların bağlantılarını sürdürmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Kasım 2025'te yapılan açıklamada, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp'ın kademeli şekilde engellenmeye başladığı bildirilmişti.

Ülkede WhatsApp'a erişim söz konusu tarihten itibaren son bulurken, kullanıcılar erişim için VPN kullanmaya başlamıştı.

Rusya'da Telegram'a yönelik kısıtlamalar da uygulanırken bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Whatsapp, Güvenlik, Politika, Rusya, Son Dakika

