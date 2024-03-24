WhatsApp, yapay zeka ile görsel düzenleme özelliği getiriyor

WhatsApp daha önce yapay zeka sohbet botu olarak karşımıza çıkardı. Doğrusu bir sohbet uygulamasından da daha fazlasını beklememek gerekiyor. Ancak WhatsApp, pek de kendinden beklenmeyen bir özellik ile karşımızda. Buna göre yapay zeka ile görsel düzenleme özelliği WhatsApp için geliyor.
WhatsApp yapay zeka ile görsel düzenleme özelliği nasıl kullanılacak?
WhatsApp beta kodlarında önemli bir yapay zeka özelliği otaya çıktı. Bildiğiniz gibi WhatsApp, sadece bir sohbet uygulaması olmanın ötesinde. Buna göre uygulamada küçük ölçekli de olsa fotoğraf düzenleme imkanı da yer alıyor.
İşte Meta, WhatsApp fotoğraf düzenleme aracı için yapay zeka desteği getiriyor. WhatsApp beta 2.24.7.13 kodlarında fark edilen özellik, kullanıcıya yapay zekalı üç fotoğraf düzenleme imkanı sunacak.
Buna göre kullanıcılar yapay zeka aracı ile komut vererek ideal bir arka plan tasarlatabilecek. Bu çok daha kişisel ve yaratıcı bir arka plana kavuşmanızı da sağlayacak. Uygulamada yer alacak diğer bir yapay zeka özelliği ise stil değiştirme. Bildiğiniz gibi WhatsApp'ta hali hazırda filtre seçenekleri yer alıyor. Bu yapay zeka özelliği ise yeni filtreler ve stiller uygulamanıza yardımcı olacak.
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WhatsApp beta 2.24.7.13 sürümü ile karşımıza çıkan diğer bir araç ise yapay zeka ile genişletme. Bu özellik Photoshop'ta yer alan boşlukları doldur özelliğine benziyor. Paylaşacağınız fotoğrafta arka planda yer alan boşlukları yapay zeka ile doldurmanız bu özellikle mümkün olacak.
WhatsApp beta 2.24.7.13 kodlarında bu özellik yer alıyor olsa da henüz devreye girmiş değil. Ancak geliştiriciler kodlar aracılığıyla bu özelliği devreye almayı başardı.
Şu an için Android beta programında ortaya çıkan yapay zeka özelliği tahminen yakın bir dönemde karşımıza çıkacak. Ancak bu üç yapay zeka özelliğinin ne kadar işe yarar olduğu henüz belli değil. Meta'nın ise Instagram gibi fotoğraf odaklı sosyal medya uygulamalarına yapay zeka desteğini ne zaman sunacağı da merak konusu.
Uygulamanın yapay zeka ile görsel düzenleme özellikleri sizce nasıl olmuş? Gerçekten de bir sohbet uygulaması için bu tür bir özelliğe sizce ihtiyaç var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.
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