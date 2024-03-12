Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu

Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu

Microsoft, yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'u Windows 11'den sonra Windows 10 kullanıcılarına da sunmaya başladı. Copilot, kullanıcılara çeşitli komutlarla yardımcı olabilir ve istenilen konuda bilgi verebilir. Kullanıcılar, Copilot'a görev çubuğunda yer alan simgeye tıklayarak ulaşabilirler. Copilot, kullanıcıların tercihlerine göre farklı konuşma tarzlarına sahip olabilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilir. Microsoft Copilot, Windows 10 kullanıcıları tarafından test edildi ve olumlu geri dönüşler alındı.

12.03.2024 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Microsoft, yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'u ilk olarak 2021'de piyasaya sürdüğü Windows 11 işletim sistemine entegre etti. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler alınmasıyla birlikte geçtiğimiz sene Windows 10 için de test edildiği ortaya çıktı. Yapay zeka aracının şu anda ise nihayet kademeli olarak kullanıma sunulduğu görüldü. İşte Windows 10 kullanıcılarının Microsoft Copilot hakkında bilmesi gerekenler…

Microsoft Copilot nedir, Windows 10 kullanıcıları neler yapabilir?

Microsoft Copilot, sorduğunuz hemen her soruya cevap verebilecek bir araç. Örnek vermek kendisinden bir şiir yazmasını isteyebilirsiniz. Bununla beraber bir kişi hakkında neler bildiğini sorabilir, ayrıyeten bilgisayarınızın ses seviyesini ayarlama gibi belirli komutlar da verebilirsiniz.

Microsoft Copilot, Windows 10 için ilk olarak Kasım 2023'te beta kullanıcılarına yayınlandı ve test süreci başlamış oldu. Uzun bekleyişlerin ardından geçtiğimiz hafta itibariyle ise nihayet tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı.

Yapay zeka aracına, görev çubuğunda yer alan Bildirim butonunun yanındaki Copilot simgesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Eğer ilgili buton belirttiğimiz konumda görünmüyorsa, henüz sizin için sunulmamış demektir. Bu noktada beklemekten başka yapacağınız pek de bir şey yok gibi görünüyor.

Windows'tan çalışanları rahatlatan Copilot güncellemesi!

Nasıl kullanılır?

Copilot butonuna tıkladıktan sonra araç başlatılacak ve bir sohbet açılacaktır. Bu sohbette yapay zekaya istediğinizi söyleyebilirsiniz. Fakat bundan önce nasıl bir konuşma tarzı istiyorsanız, "Yaratıcı", "Dengeli" ve "Duyarlı" seçeneklerinden birini işaretleyerek belirleyebileceğinizi söyleyelim.

Örnek olması açısından şunlar gibi mesajlar yazabilirsiniz;

Bana "Emir" adlı bir arkadaşım için şiir yaz.

Bana siyah renkli, yeşil gözlü bir kedi resmi oluştur.

Microsoft şirketi hakkında bilgi ver.

Ses seviyesini X'e yükselt.

Google Chrome'u aç.

X adlı uygulamayı başlat.

Microsoft Copilot'a "X adlı uygulamayı başlat" gibi bir komut verildiğinde, yanlış bir işlem yapmamak adına bir onay istediğini belirtelim.

Test ettik

Windows 10 üzerinden Microsoft Copilot yeteneklerini test ettik. İlk olarak ShiftDelete.Net Haber Müdürü Mert Can Aka'yı sorduk. Akabinde bilgisayarın ses seviyesini değiştirdik. Son olarak da bir şiir yazdırttık ve kedi resmi oluşturttuk. İlgili ekran görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu

Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu

Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu

Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Apple Vision Pro, İngiltere'de bir ameliyatta kullanıldı
    22:24 Apple Vision Pro, İngiltere'de bir ameliyatta kullanıldı

    Apple tarafından üretilen ve geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Apple Vision Pro, dünyada ilk kez bir ameliyatta kullanıldı. İngiltere'de gerçekleştirilen omurga operasyonunda bir cerrahi hemşire, Vision Pro'yu kullanarak insan hatasını ortadan kaldırmayı amaçladı. Karma gerçeklik gözlüğü sayesinde tıbbi araçların kullanımı kolaylaştırıldı ve gerçek zamanlı bilgi akışı sağlandı. Vision Pro'nun çığır açıcı özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

  • Tofaş, 2023 Faaliyet Raporunu Yayınladı
    20:33 Tofaş, 2023 Faaliyet Raporunu Yayınladı

    Tofaş'ın 2023 faaliyet raporunda, şirketin finansal ve operasyonel başarılarına, Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanların yetkinlik gelişimi gibi alanlara yaptığı yatırımlara vurgu yapıldı.

  • Yapay zeka şirketi NVIDIA, telif hakkı ihlali nedeniyle dava ediliyor
    20:33 Yapay zeka şirketi NVIDIA, telif hakkı ihlali nedeniyle dava ediliyor

    Yazarlar, NVIDIA'nın yapay zeka sistemine dava açarak telif hakkı ihlali nedeniyle tazminat talep ediyorlar.

  • Yapay Zeka İçin Donanım Testleri Yapıldı
    20:33 Yapay Zeka İçin Donanım Testleri Yapıldı

    Stability AI, yapay zeka için geliştirdiği Stable Diffusion modelini Intel Gaudi2 ve NVIDIA H100 çipleriyle karşılaştırdı. Test sonuçlarına göre Gaudi2, H100'e kıyasla yüzde 56 daha hızlı görüntü üretebildi. Ayrıca A100 ise üçüncü sırada yer aldı. Performans testleri, Intel ve NVIDIA arasında rekabeti gösteriyor.

  • ViewSonic Xbox Oyun Konsolları İçin Yeni Bir Projeksiyon Çıkardı
    20:33 ViewSonic Xbox Oyun Konsolları İçin Yeni Bir Projeksiyon Çıkardı

    ViewSonic'in Xbox 4K Lazer projeksiyonu, oyun severlerin beklentilerini yükseltiyor. Yüksek performansı ve 4K Ultra HD çözünürlüğü ile oyun deneyimini yeniden tanımlıyor.

  • Street Fighter 6 Yeni Fragmanında Akuma Ortaya Çıktı
    20:27 Street Fighter 6 Yeni Fragmanında Akuma Ortaya Çıktı

    Capcom, Street Fighter 6 için yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda oyunun 1. yıl paketi kapsamında oyuna eklenecek en son karakter olan Akuma da görüntülendi. Akuma'nın güçlü ve heyecan verici hareketleri Street Fighter hayranlarını heyecanlandırdı. Fragmanda ayrıca Ryu'nun da yer aldığı ve iki rakibin tekrar birbirlerine ateş topu yağdıracaklarını gösteren sahneler bulunuyor. Akuma, oyunun ilk yıl DLC karakterlerini tamamlayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Street Fighter 6, Haziran 2023'te satışa çıktıktan sonra büyük bir başarı elde etti ve Capcom, yeni karakterlerin fragmanlarıyla heyecanı devam ettireceğini gösteriyor.

  • Kenevir Katkılı İnşaat Malzemeleri Çevresel Etkileri Azaltıyor
    19:22 Kenevir Katkılı İnşaat Malzemeleri Çevresel Etkileri Azaltıyor

    Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yapılan deneyler sonucunda, kenevir katkılı inşaat malzemeleri kullanılarak inşa edilen yapıların çevresel etkilerden daha az etkilendiği belirlendi. Yapılar kış aylarında daha iyi bir ısı yalıtımı sağlarken yaz aylarında ise daha uzun süre serin kalabiliyor. Kenevirin çeşitli formlarda kullanılabilmesi ve doğal yapısı sayesinde küf ve benzeri oluşumları engellediği de vurgulandı.


23:30 Murat Kurum’dan İmamoğlu’na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor Murat Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor
22:08 Samsun’da bir imam camide kendini asarak intihar etti Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti
21:55 Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar
21:33 Avrupa Birliği, Rusya’nın dondurulan parasının faizini Ukrayna’ya gönderecek Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
20:33 Netanyahu: İsrail’in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız
23:24 Mansur Yavaş’tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş Mansur Yavaş'tan, İYİ Partili rakibine canlı yayında sert sözler: Benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi, ruh sağlığını kaybetmiş
20:42 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas’la Ramallah’ta görüşeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 23:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: Windows 10 Kullanıcıları İçin Microsoft Copilot Kullanıma Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement