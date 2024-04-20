Windows 11\'de hesap yönetimi değişiyor

Teknoloji

Microsoft, Windows 11 ile hesap yönetimine ağırlık veriyor. Kullanıcıların işletim sistemlerini kişisel hesaplarıyla kullanmalarını isteyen şirket, hesaptan çıkış yapmayı zorlaştırıyor gibi görünüyor. Bu kapsamda hesap menüsünde bazı değişikliklere gidildi.

Windows 11'de Microsoft hesabından çıkmak zorlaşıyor

Windows 11 Insider'ın yeni derlemesinde, Başlat menüsünde bulunan Oturumu Kapat ve Kullanıcı Değiştir düğmelerinin yeni bir alana taşındığı belirtildi. Buna göre Başlat menüsü üzerinden Hesap Yöneticisi'ne geçiş yapılması gerekecek.

Artık oturumu kapatmak için üç noktalı bir düğmenin ardından yeni bir menü açmanız gerekiyor. Hesap Yöneticisi, kullanıcının Microsoft aboneliklerini, Microsoft 365 gibi ek hizmetleri ve hesap bildirimlerini kontrol etmesini sağlayacak. Ancak hesaptan çıkış yapmak için belirgin bir yol sunmuyor.

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Kullanıcılar ise bu değişikliğin kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyor. Microsoft'un 365 gibi hizmetlerinin reklamını göstermek için oturum kapatmayı geri plana attığını dile getirdi. Şirket ise yeni tasarımın kullanıcılara "hesap avantajlarını hızlı şekilde görme imkanı verdiğini" söylüyor. Ayrıca hesap ayarlarını yönetmeyi kolaylaştırdığını belirtti.

Microsoft ayrıca Başlat menüsünde reklam göstermeye başladı. Windows 11 kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsü, Başlat menüsünün "Önerilenler" bölümünde Opera tarayıcısının reklamının yer aldığı gözler önüne serdi.

Microsoft bu değişiklikler ile amacının kullanıcıların uygulamaları keşfetmelerine sağlamak olduğunu belirtti. Ancak kullanıcılar Windows 11'de para kazanma stratejilerinin ön plana çıkmasından şikayetçi olmaya başladı.

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