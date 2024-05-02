Windows 11 Neden Rağbet Görmüyor?

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Microsoft, Windows 11'i daha geniş kitlelere yaymak için büyük çaba sarf ediyor, ama görünen o ki kullanıcılar yeni işletim sistemine sıcak bakmıyor. Şirketin bu son hamlesi pek rağbet görmedi; insanlar hala eski dostları Windows 10'a sıkı sıkıya bağlılar. Peki Microsoft'un "en iyisi" demesine rağmen neden kimse Windows 11 satın almak istemiyor?

Neden kimse Windows 11 satın almak istemiyor?

Windows 10'un pazar payı 2024 Nisan ayına kadar yüzde 70'e ulaşarak, kullanıcıların yeni yerine eskiyi tercih ettiğini açıkça gösteriyor. StatCounter'ın son verilerine göre, Windows 11'in pazar payı birkaç ay içinde yüzde 28'den yüzde 25'e düşmüş. Bu, Windows 11 için hiç de iyi bir haber değil.

Öte yandan Windows 10, 2025 yılına kadar Microsoft'tan güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Bu, kullanıcıların neden eski sistemde kalmayı tercih ettiğini biraz olsun açıklıyor. Windows 8.1 ve hatta antika sayılabilecek Windows 7 bile pazarda küçük ama istikrarlı bir yer edinmeyi başarmış durumda.

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Özellikle Windows 7 kullanıcıları, işletim sistemlerine güvenlik güncellemesi gelmeyeli uzun zaman olmasına rağmen, hala bu sistemi kullanmaya devam ediyorlar. Bu da demek oluyor ki, Windows 11 satın almak istemeyen kullanıcılar, yeni bir şeye geçme konusunda oldukça temkinli davranıyorlar.

Peki, Windows 11 satın almak istemeyenler için Microsoft'un bundan sonraki adımı ne olacak? Bir süredir Windows 12 hakkında söylentiler dolaşıyor ama şu sıralar bu konuda pek bir hareketlilik yok. Görünen o ki, Microsoft yeni bir işletim sistemi çıkarmadan önce biraz daha bekleyecek. Çünkü görünüşe göre Windows 11, kullanıcıların gönlünde yer edinmekte zorlanıyor.

Microsoft için bu durum biraz can sıkıcı olabilir ama kullanıcılar için eski, güvenilir ve alışılmış işletim sistemlerini kullanmaya devam etmek daha cazip geliyor. Windows 11'in pazarda istenilen etkiyi yaratamaması, şirketin önümüzdeki dönemde daha fazla yenilik yapması ve kullanıcıları etkilemesi için bir fırsat olabilir. Kim bilir belki de bu durum, Microsoft'un işletim sistemleri üzerine yeniden düşünmesine ve daha kullanıcı dostu çözümler geliştirmesine yol açar.

Peki siz hangi işletim sistemini tercih ediyorsunuz? Sizce neden çoğu kimse Windows 11 satın almak istemiyor? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.