Windows 7 için yayınlanmayan güncelleme sızdırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Windows 7 için yayınlanmayan güncelleme sızdırıldı

Windows 7 için yayınlanmayan güncelleme sızdırıldı

Microsoft'un destek süresi sona eren Windows 7 için hazırlanan ancak kullanıcılara sunulmayan bir güncelleme sızdırıldı. Bu güncelleme, arayüzde bir dizi yenilik getiriyordu. Yenilenmiş bir arayüzle Paint, Hesap Makinesi, WordPad ve Windows Media Player kullanıcılara sunulacaktı.

09.04.2024 13:09
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Microsoft, Ekim 2009'da Windows 7'yi piyasaya sürdü. Stabil olması ve basit arayüze sahip olması nedeniyle zamanla bir efsaneye dönüşen bu işletim sistemi için sunulan destek, geçtiğimiz yıllarda sona erdi. Yani artık yeni güncelleme yayınlanmayacak. Ancak kısa süre önce Windows 7 için hazırlanan ancak kullanıcılara sunulmayan bir güncelleme sızdırıldı. Bu güncellemenin bazı yenilikler getireceği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Windows 7 için yayınlanmayan güncelleme, neler sunacaktı?

Windows 7 Build 6758 sürümlü Milestone 3 olarak adlandırılan bu güncelleme eğer yayınlansaydı arayüz bakımından bir dizi yenilik sunacaktı. Bunlar arasında en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Paint'in yenilenmiş bir arayüzle kullanıcılara sunulması da bulunuyordu.

Windows 7 için yayınlanmayan güncelleme sızdırıldı

Hesap Makinesi ve WordPad gibi uygulamaların da Ribbon dizaynına uygun şekilde yenilenmiş bir arayüze kavuşacağı görülmüşken, ortam oynatıcısı Windows Media Player'ın da güncelleneceği gözler önüne serildi.

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Microsoft'un bu güncellemeyi yayınlamama sebebiyle ilgili kesin bir bilgi yok. Ancak Windows 7'nin desteğinin sona ermesi ve şirketin odak noktasını daha yeni işletim sistemleri üzerine kaydırması, güncellemenin yayınlanmamasının sebebi olabilir.

Microsoft, dijital tabelalar ve endüstri makineleri gibi cihazlar için özel olarak hazırlanan Windows Embedded POSReady 7 sürümü için Ekim 2024'e kadar güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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