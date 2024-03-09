X (Twitter), makale özelliğini duyurdu

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Premium abonelik sistemiyle birlikte daha uzun gönderi paylaşma imkanı sunan X (Twitter), makale özelliği ile blog platformlarına rakip olmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, X'te uzun ve detaylı yazı paylaşabilecek. İşte detaylar..

X (Twitter), makale özelliği duyurudu

X, kullanıcılarına daha uzun form içeriği oluşturmanıza olanak tanıyor. Bu özelliğin sadece Premium Plus abonelerine ve doğrulanmış kuruluşların hesaplarına sunulacağını belirtelim.

Premium kullanıcıları, web sitesinde yer alan kenar çubuğunda Makaleler'i seçerek Makale oluşturucuyu açabilecek. Buradan, kalın, italik ve üstü çizili metnin yanı sıra madde işaretleri ve numaralı listeler de dahil olmak üzere çeşitli biçimlendirme seçeneklerini kullanarak içeriğinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

X, beğeni sayısını kaldırıyor mu?

Yeni özellikle birlikte, profilinizde bir Makaleler sekmesi olacak ve makaleleriniz tıpkı normal X gönderileri gibi takipçilerinizin zaman çizelgesinde görünecek. Makaleler, benzersiz bir simgeye ve düzene sahip oldukları için makaleler benzersiz bir şekilde ayırt edilebilir olacaktır.

Konu ile ilgili açıklama yapan şirket, "Bugün, X'te takipçilerinizle uzun biçimli içerik yazmanın ve paylaşmanın yeni bir yolu olan Makaleler'i duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Makalelerinizde hikaye anlatımınızı geliştirmek ve Makalelerinize görsel ilgi eklemek için resimler ve videolar da gömebilirsiniz. Makaleler yayınlandıktan sonra, normal X gönderileri gibi profilinizde yeni Makaleler sekmesinde ve takipçilerinizin zaman çizelgesinde görünecektir. Ayrıca benzersiz simge ve düzen sayesinde makaleler kolaylıkla ayırt edilebilir olacak ve uzun biçimli içeriğinizin öne çıkmasını sağlayacaksınız." ifadelerine yer verdi.

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