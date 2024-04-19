Teknoloji

Xiaomi, MIUI 14'ün ardından HyperOS arayüzüne geçiş yaptı. Android 13 ve 14 ile birlikte dağıtıma çıkan yeni arayüz, daha iyi performans ve ekosistem vadediyor. Bu kapsamda Xiaomi, üç yıllık 11T Pro için HyperOS güncellemesi vermeye başladı.

Xiaomi 11T Pro için Android 14'lü HyperOS güncellemesi

Xiaomi 11T Pro, şirketin yeni Android arayüzü olan HyperOS güncellemesini almaya başladı. Yeni güncellemeyle birlikte cihaz genelinde yenilenmiş animasyonlar sunulacak. Ayrıca kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği de yer alacak.

11T Pro için HyperOS güncellemesi 5,2 GB boyutunda ve cihaza Android 14 güncellemesi getiriyor. Ayrıca Nisan 2024 güvenlik paketini de içeriyor. Güncelleme ilk aşamada Avrupa pazarlarında başladı ve önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

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Android 11 ile piyasaya sürülmesinden bu yana üç büyük Android yükseltmesi alan Xiaomi 11T Pro, son yazılım güncellemesine kavuşmuş oldu. 2021'in sonlarında piyasaya sürülen akıllı telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alıyor.

120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED panel ile karşımıza çıkan cihaz, HDR10 Plus teknolojisini destekliyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olan model, 256 GB depolamaya yer veriyor.

Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11s

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi mi 10 Ultra

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? HyperOS güncellemesi aldınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.