Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlik kapsamında 14 Ultra ve Redmi laptop modellerini görücüye çıkardı. Şirket ayrıca Xiaomi 14 Pro'nun özel bir versiyonunu da tanıttı. Xiaomi 14 Pro Titanyum modeli, çift yönlü uydu bağlantısı desteğiyle piyasaya sürüldü.
Xiaomi 14 Pro Titanyum neler vadediyor?
Xiaomi, Çin'de düzenlediği etkinlikte 14 Pro'nun titanyum kaplı özel versiyonunu piyasaya sürdü. Xiaomi 14 Pro Titanium Edition olarak adlandırılan yeni model, iki yönlü uydu iletişim desteğinin eklenmesiyle birlikte geliyor.
995 dolarlık fiyatla satılan Titanium Edition, standart 16 GB/1 TB Xiaomi 14 Pro'ya göre 140 dolar daha pahalı olacak. Ayrıca karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 14 Ultra'nın başlangıç fiyatı 900 dolar olarak belirlendi.
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Xiaomi, özel modelde yüzde 99 havacılık sınıfı titanyum ve yüksek mukavemetli alüminyum alaşım kullandığını ifade etti. Ayrıca ön ve arka kısmında Xiaomi tarafından patentlenen Dragon Crystal Glass bulunuyor.
Teknik özellikler açısından Titanium Edition'ın herhangi bir farkı bulunmuyor. Dinamik 1-120 Hz LTPO yenileme hızlarını destekleyen ve 2K çözünürlük sunan 6,73 inç AMOLED panel mevcut. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor.
Akıllı telefonun asıl odak noktası ise uydu bağlantısı desteği oldu. Çin'in Tiantong uydularını kullanan cihaz, iki yönlü uydu iletişim imkanı tanıyor. Bu, kullanıcıların acil durumlarda uydular üzerinden bağlantı kurmasını sağlıyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, 14 Pro Titanyum Modelini Tanıttı - Son Dakika
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