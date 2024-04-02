Xiaomi 14 Ultra: Uzun Zamandır Beklenen Android Amiral Gemisi Satışa Sunuldu

Xiaomi sonunda uzun zamandır heyecanla beklenen Android amiral gemisi olan Xiaomi 14 Ultra'yı tanıttı ve satışa sundu. Türkiye'de de satışa sunulan Xiaomi 14 Ultra'yı SDN ofisinde kutusundan çıkardım.
Xiaomi 14 Ultra kutu açılımı!
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Kutusundan çıkardığım Xiaomi 14 Ultra, 6.73 inç boyutunda 2K AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlüğü desteklerken, 120 Hz yenileme hızı sunuyor ve 3000 nit tepe parlaklığı ile HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision teknolojilerini destekliyor.
Cihaz, gücünü Qualcomm'un ürettiği Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu 8 çekirdekli işlemci, 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş ve Adreno GPU ile destekleniyor. Ayrıca, 12 GB/ 16 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB depolama seçenekleri bulunuyor.
Ön tarafta, 32 Megapiksel çözünürlüğünde 4K 60 FPS özçekim kamerası bulunurken, arka tarafta dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulum, 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 50 Megapiksel telefoto (3,2x) kamera ve 50 Megapiksel telefoto (5x) kameradan oluşuyor. Arka kameralarla 8K 30fps ve 4K 120fps video çekiliyor.
Xiaomi 14 Ultra, Android 14 tabanlı HyperOS üzerinde ile çalışıyor ve 5300 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. Bu batarya, 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteği sunuyor. Bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve GPS bulunuyor. Ayrıca, NFC desteği de mevcut.
Xiaomi 14 Ultra, 12 GB RAM + 256 GB, 16 GB RAM + 512 GB ve 16 GB RAM + 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek ile birlikte satışta bulunuyor.
Xiaomi 14 Ultra teknik özellikleri
QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 3000 nit tepe parlaklık P3 renk gamı HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS – Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS – Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5300 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu 80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra: Uzun Zamandır Beklenen Android Amiral Gemisi Satışa Sunuldu - Son Dakika Xiaomi, fotograf meraklıları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmış Profesyonel Fotoğraf Kiti'ni Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Yenilenmiş kit, önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Kit, bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir taşıma ipi içeriyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantısı ve USB-C bağlantısı ile daha kararlı bir bağlantı sağlıyor. Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kiti'nin kullanıcılarına profesyonel bir kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor. Renault, Dacia ve Nissan markaları, Duster modelini farklı isimlerle piyasaya sürerek ortak pazarlama stratejisi uyguluyor. Renault Duster'ın ikiz kardeşi olan Nissan Duster, Hindistan pazarında satışa sunulacak. Xiaomi, HyperOS arayüz yazılımının dağıtımına devam ediyor. Redmi Note 11 Pro 4G, Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesini aldı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler sunuyor. Ayrıca performans tarafında da önemli bir artış sağlanıyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesini birçok eski ve yeni modeline sunmayı planlıyor. Geçtiğimiz yılın adından sıkça söz ettiren Huawei Watch 4 Pro'nun Space Exploration Edition isimli özel versiyonu, koyu titanyum kayış ve kırmızı detaylarla süslenmiş bir tasarıma sahip olacak. Cihazın Titanyum tasarımı sayesinde yüksek dayanıklılık sunması bekleniyor. HarmonyOS 4.0 ile kutudan çıkması beklenen yeni versiyonun daha stabil performans ve enerji verimliliği sunacağı söyleniyor. Huawei Watch 4 Pro, AMOLED ekran, Bluetooth ve NFC bağlantısı, uzun pil ömrü ve sağlık özellikleri gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Elon Musk tarafından satın alınan X (Twitter), kapsayıcı bir platform olma vizyonuyla hareket ederken, sponsorlu paylaşımlar ve reklam verenlerin denetlenmediği bir sorunla karşı karşıya. Dolandırıcılar, X platformunda para ödeyerek istedikleri içeriği paylaşabiliyor ve kullanıcıları yanıltıcı bağlantılara yönlendirebiliyor. Bu durum, kişisel bilgilerin çalınması veya zararlı yazılımların indirilmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. Kullanıcıların güvenilir kaynaklara dikkat etmeleri ve kişisel bilgilerini sadece güvenilir platformlarla paylaşmaları önemlidir. Savunma Sanayii Başkanlığı ve heyet dahilinde bulunan şirketler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Xiaomi SU7 modeli, Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile yapılan performans testinde dikkat çekici sonuçlar elde etti. Test sonuçlarına göre Xiaomi SU7, Tesla Model 3'e göre daha uzun menzil sunarken, hızlanma testinde de rakiplerini geride bıraktı. Ayrıca Xiaomi SU7'nin fiyatı da rakiplerine göre daha uygun olduğu belirtildi. Bu performans testiyle Xiaomi SU7'nin Tesla Model 3 için önemli bir rakip olabileceği düşünülüyor. Microsoft, Nisan ayında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud Gaming'e gelecek oyunların listesini açıkladı. Oyuncuların merakla beklediği birçok yeni yapımın yanı sıra, bazı favori oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Nisan ayının en büyük oyunları Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve Superhot: Mind Control Delete olacak gibi duruyor. Superhot'ın bugün itibarıyla Tomb Raider'ın ise 11 Nisan'da bulut, konsol ve PC için sunulacağını söyleyelim. Xbox Game Pass aboneleri ay boyunca yeni oyunlar alacak. Microsoft'un 16 Nisan'da yeni oyunların listesini paylaşacağını da hatırlatmak gerekiyor. AMD'nin RDNA 4 ekran kartlarıyla ilgili beklentileri karşılamadığı ortaya çıktı. Radeon RX 8800 XT ekran kartı, RX 7900 XTX kadar güçlü olmayacak. Bu durumda AMD'nin üst seviye ekran kartları piyasasından uzaklaşması bekleniyor. Electronic Arts firmasının resmi uygulaması EA App, macOS platformunda bir önceki uygulama olan Origin'in yerini alacak. EA App, stabil, hızlı ve entegre bir kullanıcı deneyimi sunacak. Tüm Electronic Arts yapımlarını içeren uygulama, oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Origin kullanıcılarının verileri EA App'e taşınacak ve destek ekibi sorunlara anında müdahale edecek.
Ekran: 6,73 inç – 2K AMOLED
QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
3000 nit tepe parlaklık
P3 renk gamı
HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli
Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS
– Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS
– Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5XDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Batarya: 5300 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu
80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra: Uzun Zamandır Beklenen Android Amiral Gemisi Satışa Sunuldu - Son Dakika
Xiaomi, fotograf meraklıları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanmış Profesyonel Fotoğraf Kiti'ni Xiaomi 14 Ultra ile birlikte piyasaya sürdü. Yenilenmiş kit, önceki versiyona kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Kit, bir kamera tutacağı, 67 mm filtre adaptör halkaları, bir lens kapağı ve bir taşıma ipi içeriyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantısı ve USB-C bağlantısı ile daha kararlı bir bağlantı sağlıyor. Xiaomi, Profesyonel Fotoğraf Kiti'nin kullanıcılarına profesyonel bir kamera deneyimi sunacağını iddia ediyor.
Renault, Dacia ve Nissan markaları, Duster modelini farklı isimlerle piyasaya sürerek ortak pazarlama stratejisi uyguluyor. Renault Duster'ın ikiz kardeşi olan Nissan Duster, Hindistan pazarında satışa sunulacak.
Xiaomi, HyperOS arayüz yazılımının dağıtımına devam ediyor. Redmi Note 11 Pro 4G, Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesini aldı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler sunuyor. Ayrıca performans tarafında da önemli bir artış sağlanıyor. Xiaomi, HyperOS güncellemesini birçok eski ve yeni modeline sunmayı planlıyor.
Geçtiğimiz yılın adından sıkça söz ettiren Huawei Watch 4 Pro'nun Space Exploration Edition isimli özel versiyonu, koyu titanyum kayış ve kırmızı detaylarla süslenmiş bir tasarıma sahip olacak. Cihazın Titanyum tasarımı sayesinde yüksek dayanıklılık sunması bekleniyor. HarmonyOS 4.0 ile kutudan çıkması beklenen yeni versiyonun daha stabil performans ve enerji verimliliği sunacağı söyleniyor. Huawei Watch 4 Pro, AMOLED ekran, Bluetooth ve NFC bağlantısı, uzun pil ömrü ve sağlık özellikleri gibi özelliklerle dikkat çekiyor.
Elon Musk tarafından satın alınan X (Twitter), kapsayıcı bir platform olma vizyonuyla hareket ederken, sponsorlu paylaşımlar ve reklam verenlerin denetlenmediği bir sorunla karşı karşıya. Dolandırıcılar, X platformunda para ödeyerek istedikleri içeriği paylaşabiliyor ve kullanıcıları yanıltıcı bağlantılara yönlendirebiliyor. Bu durum, kişisel bilgilerin çalınması veya zararlı yazılımların indirilmesi gibi riskleri beraberinde getiriyor. Kullanıcıların güvenilir kaynaklara dikkat etmeleri ve kişisel bilgilerini sadece güvenilir platformlarla paylaşmaları önemlidir.
Savunma Sanayii Başkanlığı ve heyet dahilinde bulunan şirketler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Xiaomi SU7 modeli, Tesla Model 3 ve NIO ET5 ile yapılan performans testinde dikkat çekici sonuçlar elde etti. Test sonuçlarına göre Xiaomi SU7, Tesla Model 3'e göre daha uzun menzil sunarken, hızlanma testinde de rakiplerini geride bıraktı. Ayrıca Xiaomi SU7'nin fiyatı da rakiplerine göre daha uygun olduğu belirtildi. Bu performans testiyle Xiaomi SU7'nin Tesla Model 3 için önemli bir rakip olabileceği düşünülüyor.
Microsoft, Nisan ayında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud Gaming'e gelecek oyunların listesini açıkladı. Oyuncuların merakla beklediği birçok yeni yapımın yanı sıra, bazı favori oyunlar da Game Pass'ten ayrılacak. Nisan ayının en büyük oyunları Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition ve Superhot: Mind Control Delete olacak gibi duruyor. Superhot'ın bugün itibarıyla Tomb Raider'ın ise 11 Nisan'da bulut, konsol ve PC için sunulacağını söyleyelim. Xbox Game Pass aboneleri ay boyunca yeni oyunlar alacak. Microsoft'un 16 Nisan'da yeni oyunların listesini paylaşacağını da hatırlatmak gerekiyor.
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Electronic Arts firmasının resmi uygulaması EA App, macOS platformunda bir önceki uygulama olan Origin'in yerini alacak. EA App, stabil, hızlı ve entegre bir kullanıcı deneyimi sunacak. Tüm Electronic Arts yapımlarını içeren uygulama, oyunseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Origin kullanıcılarının verileri EA App'e taşınacak ve destek ekibi sorunlara anında müdahale edecek.
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