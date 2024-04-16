Xiaomi 14T Serisi İçin Geri Sayım Başladı: İşte Bilinen Özellikler ve Tanıtım Tarihi

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Akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Xiaomi'de merakla beklenen 14T serisi için geri sayım başladı. Seriyle ilgili bugüne dek elle tutulur bilgiler yoktu, ancak bu son dönemde yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen raporlar telefonların HyperOS kodlarında ortaya çıktığını gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi 14T bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Xiaomi 14T bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Xiaomi 14T serisiyle ilgili ilk bilgiler kısa süre önce geldi. Android Headlines tarafından paylaşılan raporlar telefonların HyperOS kodlarında tespit edildiğini ortaya koyuyor. Burada cihazların rothko kod adına ve N12 model numarasına sahip olduğu ifade ediliyor.

Xiaomi 14T Pro modelinin yakın zamanda tanıtılması beklenen Redmi K70 Ultra'nın modifiye edilmiş bir sürümü olacağı iddia ediliyor. Tabii, bu iki telefonun teknik özelliklerinin birbirinin aynısı olacağı anlamına gelmemeli. Zira son raporlar 14T Pro'nun K70 Ultra'da olmayacak kablosuz şarj ve Leica lensli telefoto kamera gibi özelliklerle geleceğini belirtiyor. Bunun dışında akıllı telefonlarda seleflerindeki gibi 144 Hz ekran ve OIS'li Leica kamera gibi özellikler standart olacak.

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Pro'nun MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinden güç alması bekleniyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G720 MC12 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Standart modelde ise selefindeki MediaTek Dimensity 8200-Ultra işlemcisinin yer alacağı iddia ediliyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.1 GHz ARM Cortex-A78, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G610 MC6 grafik birimini bünyesinde barındırıyor.

Redmi K70 Ultra'nın ağustosta Çin'de tanıtılması bekleniyor. Bunu dikkate alarak Xiaomi 14T serisinin küresel lansmanının eylül ayında gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu belirtelim.

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