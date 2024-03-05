Xiaomi 15 Pro, dünyanın en yüksek ekran gövde oranına sahip telefon olacak

Geçen yıl Çin'de tanıtılan ve geçtiğimiz hafta da globale gelen Xiaomi 14 serisi genel anlamda olumlu geri dönüşler aldı. Çinli üretici arayı çok açmadan serinin devamı üzerinde mesaiye başlarken, Xiaomi 15 ailesi ile ilgili haberleri de yavaş yavaş görmeye başladık. Son gelen raporlar serinin üst düzey teknik özelliklere sahip Pro modelinin dünyada bir ilke imza atacağını gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi 15 Pro özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Xiaomi 15 Pro, en yüksek ekran gövde oranına sahip telefon olacak
Xiaomi'nin özellikle son yıllarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi modelleri yüksek ekran gövde oranlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak görünüşe göre Çinli üretici Xiaomi 15 Pro modeli ile işleri bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen raporlara göre akıllı telefon sadece 0,6 mm kalınlıkta çerçevelere sahip olacak. Bu da 15 Pro'yu dünyanın yüksek ekran-gövde oranına sahip telefonu yapacak.
Xiaomi 15 Pro ile ilgili gelen sızıntılar sadece bunlarla sınırlı değil. Zira akıllı telefonda ultrasonik bir parmak izi sensörüne sahip olacağı ve uydu iletişimini destekleyeceği de ifade ediliyor. Dahası, önceki sızıntılarla doğru orantılı bir şekilde ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor.
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15 Pro da dahil tüm seriye güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 olacak. TSMC'nin 3 nm mimarisini kullandığı N3E üretim sürecinden geçecek. Yeni işlemcinin NUVIA çekirdekleri ile piyasaya sürülecek ilk işlemci olacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte üreticinin işlemcide 2 adet NUVIA Phoenix I ve 6 adet NUVIA Phoenix M çekirdeğe yer vermesi bekleniyor. Son olarak yonga setinin Geekbench 6 testlerinden tek çekirdekte 2.845 ve çok çekirdekte 10.628 puan aldığını belirtelim.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 15 ailesi beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
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