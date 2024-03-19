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Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Xiaomi 14 serisini küresel olarak tanıtarak tüm gözleri üzerine çekti. Aradan birkaç geçmesinin ardından şimdi ise gözler, Xiaomi 15 serisine çevrildi. Merakla beklenen yeni Android amiral gemileri ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Son olaraksa standart modelin ekranının boyutu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Xiaomi 15, selefiyle aynı boyutta ekranla gelecek

2021'de piyasaya sürülen Xiaomi 12 modelinde 6,28 inç boyutunda ekran bulunuyordu. Bu boyut, Xiaomi 13 ile birlikte 6,36 inçe yükseldi. Halefi Xiaomi 14 de aynı boyutta ekranla geldi. Son bilgilere göre Xiaomi 15'te de bir değişiklik ile karşılaşmayacağız.

Akıllı telefon pazarının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), Xiaomi 15 modelinin 6,36 inç boyutunda ekranla geleceğini iddia etti. Ne yazık ki boyut dışında çözünürlük veya yenileme hızı gibi başka bir bilgi yok.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene piyasaya sürülen Xiaomi 14 modeli, 2670 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,36 inç LTPO AMOLED ekrana sahip. 144 Hz yenileme hızı ile özellikle oyunlarda yüksek deneyim sağlayan ekran, 3000 nit gibi yüksek parlaklık ve 460 PPI sunuyor. Ayrıca Dolby Vision, HDR10+, HDR10 ve HLG teknolojilerini barındırarak görüntü kalitesinde fark yaratıyor.

Xiaomi 14 ekran özellikleri şu şekilde sıralandı;

6.36 inç – LTPO AMOLED

2670 x 1200 piksel çözünürlük

144 Hz yenileme hızı

3000 nit tepe parlaklık

460 PPI

Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Xiaomi'nin yeni Android amiral gemileri, önümüzdeki aylarda tüketicilerin karşısına çıkacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 15'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.