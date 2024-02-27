Xiaomi Android 15 Güncellemesi Hangi Modelleri Alacak? - Son Dakika
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Teknoloji

Xiaomi Android 15 Güncellemesi Hangi Modelleri Alacak?

Xiaomi Android 15 Güncellemesi Hangi Modelleri Alacak?

Google, Android 15'in geliştirici önizlemesini yayınladı. Xiaomi kullanıcıları da güncellemeyi alıp almayacaklarını merak ediyor. İşte Android 15 alacak Xiaomi modelleri ve güncelleme ile ilgili bilgiler.

27.02.2024 18:16
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Google geçtiğimiz günlerde yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici önizlemesini yayınladı ve böylece Android 15 için ilk adımı atmış oldu. İşletim sisteminin ilk etabı olan geliştirici önizlemesi henüz tüm özelliklere sahip olmasa da önümüzdeki dönemde aktif olacak güncellemeyle ilgili önemli bilgiler sunuyor. Birçok Xiaomi kullanıcısı da Android 15 güncellemesini alıp almayacaklarını merak ediyor. İşte Android 15 alacak Xiaomi modelleri…

Xiaomi Android 15 güncellemesine aylar kaldı!

Gelen ilk bilgilere göre bu güncelleme işletim sistemini yeniden tasarlayarak gizlilik ve güvenlik kriterlerini ön plana alacak. Böylece kullanıcıların çeşitli tehlikelerden korunması amaçlanıyor. Ayrıca birçok devrimsel özelliğe sahip olacağı söylenen Android 15, cep telefonu pazarında kartları yeniden dağıtabilir. Ek olarak, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinin de bu işletim sistemi güncellemesinde yer alması bekleniyor.

Güncelleştirmenin beta sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmasa da, Google'ın resmi takvimine göre Android 15 temmuz ayına doğru hazır hale gelmiş olacak. Tahmini olarak, bu tarihten itibareb Xiaomi kullanıcıları da yeni Android 15'in test sürümünü deneyimleme şansına sahip olabilir.

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Aşağıdaki liste kesin olmamakla birlikte, Xiaomi'nin resmi yazılım güncelleme aralığına göre oluşturulmuştur:

Android 15 alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite 5G

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi mi 11X

Xiaomi mi 11X Pro

Xiaomi mi 11i

Xiaomi 11i/ 11i Hypercharge

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 10S

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi MIX 4

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6/ Pro/ Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G/ Pad 5 Pro Wi-Fi

Redmi ve POCO modelleri için 2. sayfaya geçiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi Android 15 Güncellemesi Hangi Modelleri Alacak? - Son Dakika

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