Xiaomi Android 15 Güncellemesi Hangi Modelleri Alacak?

Google geçtiğimiz günlerde yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici önizlemesini yayınladı ve böylece Android 15 için ilk adımı atmış oldu. İşletim sisteminin ilk etabı olan geliştirici önizlemesi henüz tüm özelliklere sahip olmasa da önümüzdeki dönemde aktif olacak güncellemeyle ilgili önemli bilgiler sunuyor. Birçok Xiaomi kullanıcısı da Android 15 güncellemesini alıp almayacaklarını merak ediyor. İşte Android 15 alacak Xiaomi modelleri…
Xiaomi Android 15 güncellemesine aylar kaldı!
Gelen ilk bilgilere göre bu güncelleme işletim sistemini yeniden tasarlayarak gizlilik ve güvenlik kriterlerini ön plana alacak. Böylece kullanıcıların çeşitli tehlikelerden korunması amaçlanıyor. Ayrıca birçok devrimsel özelliğe sahip olacağı söylenen Android 15, cep telefonu pazarında kartları yeniden dağıtabilir. Ek olarak, yeni nesil yapay zeka teknolojilerinin de bu işletim sistemi güncellemesinde yer alması bekleniyor.
Güncelleştirmenin beta sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmasa da, Google'ın resmi takvimine göre Android 15 temmuz ayına doğru hazır hale gelmiş olacak. Tahmini olarak, bu tarihten itibareb Xiaomi kullanıcıları da yeni Android 15'in test sürümünü deneyimleme şansına sahip olabilir.
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Aşağıdaki liste kesin olmamakla birlikte, Xiaomi'nin resmi yazılım güncelleme aralığına göre oluşturulmuştur:
Android 15 alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 12 Lite 5G
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro Dimensity
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12X
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T
Xiaomi 11 Ultra
Xiaomi 11 Pro
Xiaomi 11
Xiaomi mi 11X
Xiaomi mi 11X Pro
Xiaomi mi 11i
Xiaomi 11i/ 11i Hypercharge
Xiaomi 11 Lite 4G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11 Lite 5G
Xiaomi 10S
Xiaomi MIX FOLD
Xiaomi MIX FOLD 2
Xiaomi MIX FOLD 3
Xiaomi MIX 4
Xiaomi Civi
Xiaomi Civi 1S
Xiaomi Civi 2
Xiaomi Civi 3
Xiaomi Pad 6/ Pro/ Max
Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 Pro 5G/ Pad 5 Pro Wi-Fi
Redmi ve POCO modelleri için 2. sayfaya geçiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Android 15 Güncellemesi Hangi Modelleri Alacak? - Son Dakika
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