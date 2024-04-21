Son dönemin en çok konuşulan firmalarından Xiaomi, bu sefer de uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör modeli Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition ile gündeme geldi. Yeni nesil Harman AudioEFX teknolojisine sahip olacağı belirtilen hoparlörün, şimdiden iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor.
Dışarıda kullanılacağı için oldukça sağlam ve uzun ömürlü bir malzemeden üretildiği söylenen ürün, kablosuz hoparlör sınıfında taşları yerinden oynatabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Xiaomi, Bluetooth hoparlör Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition ile karşımızda
Tamamen dikdörtgen bir tasarımla birlikte gelecek olan hoparlör, oldukça kullanışlı bir taşıma sapına da sahip olacak. 125 x 85 x 146.7mm boyutlarındaki cihazın, yaklaşık 1 kilogram ağırlığında olduğu belirtiliyor. Emsallerine göre şık dizaynıyla öne çıkan ürün, metal bir ızgarayı ve birçok farklı renk sunabilen LED ışıkları bünyesinde barındırıyor. 6 farklı hoparlör sunacağının altı çizilen Speaker Camp Edition, toplamda 40 Watt'a varan bir ses çıkışına ulaşacak.
360 derece çok yönlü ses teknolojisine de tam entegre olan ürün, bağlantı tarafında ise Bluetooth 5.3 ve NFC desteği ile beraber geliyor. Tek şarjda 14 saate varan bir pil ömrü sunan hoparlör, Çin pazarında yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman resmi satışa başlayacağı ise şu an için bilinmiyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi yeni nesil Bluetooth hoparlörleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Xiaomi marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi'den Uygun Fiyatlı Bluetooth Hoparlör: Outdoor Bluetooth Speaker Camp Edition - Son Dakika
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