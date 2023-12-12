Android dünyasının en güçlü isimlerinden Xiaomi ve Huawei, çekişmenin üst düzeyde olduğu akıllı telefon sektöründe adeta kıyasıya bir rekabet içindeler. Görünen o ki bu rekabet ortamı bazen sınırları aşabiliyor. Xiaomi, yaşanan bir olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Xiaomi: "Huawei yöneticisi, patent ihlali gerçekleştirdi."

Salı gün bir açıklama gerçekleştiren Xiaomi, kendilerine ait patentlerin ihlal edildiğini belirtti. İddiaya göre üst düzey bir Huawei yöneticisi Xiaomi'nin patentlerine saygı göstermiyor ve gerçekleri çarpıtarak aktarıyor.

Huawei'nin tüketici ürünleri ve otomotiv işlerini yöneten Yu Chengdong, geçen hafta bir şirket etkinliğinde "ejderha kemiği" teknolojisinden bahsetti. Konunun ilk etapta Xiaomi'yle bir alakası yokmuş gibi görünse de bir ihlal barındırıyor. Xiaomi, katlanabilir modeli MIX Fold 3'ü piyasaya sürdüğünde "ejderha kemiği" menteşe teknolojisinin de tanıtımını yapmıştı.

Huawei yöneticisinin kaynak göstermeyerek kendilerine aitmiş gibi teknolojiden bahsetmesi Xiaomi'yi kızdırdı. Xiaomi, menteşe teknolojisinin tamamen bağımsız olarak geliştirildiğini belirten bir açıklama yayınladı. Açıklama şu şekilde;

Huawei yöneticisi Yu Chengdong'u "temel bilimsel ve katı standartlara" uymaya ve rakipleri haksız yere eleştirmeyi veya gelecekte halkı yanıltmayı bırakmaya çağırıyoruz!

Xiaomi'den sevilen üç model için HyperOS müjdesi!

Öte yandan iki şirketin karşı karşıya geldiği ilk olay bu değil. Geçtiğimiz temmuz ayında Xiaomi, dört Huawei patentinin geçersiz kılınması için bir talep başlattı. Bu patentin ekran kilidi yöntemi ve mobil terminal anlaşmazlığı üzerine olduğu belirtildi. Buna göre Xiaomi, Huawei'nin kilit ekranı için aldığı patentin geçersiz olması gerektiğini savundu. Süreç devam ediyor.