Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Akabinde şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda ilk olarak en yeni amiral gemilerine sunulan HyperOS, yavaş yavaş daha eski modeller için de hazır hale getiriliyor. Son olarak Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı.
Xiaomi mi 11 serisi HyperOS güncellemesi aldı
HyperOS, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar bir yana kilit ekranı için de daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor. Performans tarafında da kullanıcıları memnun eden yazılım, üç modele daha kavuşuyor.
Xiaomi, yaptığı plan doğrultusunda Xiaomi mi 11, mi 11 Pro ve mi 11 Ultra modelleri için Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi yayınlamaya başladı. 1.0.2.0.UKACNXM sürümlü bu güncellemenin 5,3 GB dosya boyutunda olduğu aktarılıyor.
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Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;
Xiaomi Pad 5
Redmi K50i
Redmi 13C
Redmi 12
Redmi 11 Prime 5G
Redmi Note 11
Redmi Note 11s
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro 5G
Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi Pad 6
Redmi 12 5G
Redmi 12C
Redmi 11 Prime
Redmi Pad
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi mi 11
Xiaomi mi 11 Pro
Xiaomi mi 11 Ultra
Xiaomi mi 10
Xiaomi mi 10 Pro
Xiaomi mi 10 Ultra
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 12 Pro 5G
Redmi Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G
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Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi mi 11 serisi HyperOS güncellemesi aldı - Son Dakika
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