Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan üreticilerden birisi de Xiaomi. Mi Band serisiyle ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan şirketin bu serideki en yeni ürünü şimdilik Band 8 Pro. Ancak bu önümüzdeki aylarda değişecek ve mi Band 9/9 NFC kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bileklikler ile ilgili ilk detaylar da kısa bir süre önce geldi.
Xiaomi mi Band 9 ve 9 NFC radyo sertifikası aldı, lansman yakında
Xiaomi'nin yaklaşan akıllı bileklikleri mi Band 9 ve 9 NFC, M2345B1 ve M2346B1 model numarasıyla radyo sertifikası aldı. Liste iki modele radyo kullanımı için onay verirken, tanıtımın da yakında yapılacağına dair sinyalleri veriyor.
Xiaomi mi Band 9 serisiyle ilgili şimdilik bir teknik özellik detayı mevcut değil. Ancak burada selefine göre ciddi yükseltmelerle gelmesi bekleniyor. Bunun dışında mi Band 8 serisi geçen yılın nisan ayında vitrine çıktı. Bu nedenle yeni serinin de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesi söz konusu.
Xiaomi kullanıcılarının ücretsiz eriştiği YouTube özelliği kaldırılıyor!
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Xiaomi Band 8'in teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi mi Band 9 ve 9 NFC Radyo Sertifikası Aldı - Son Dakika Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzayın derinlikleri hakkında bilgi veriyor. Planetaryumda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleri kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Ziyaretçiler burada uzayın derinliklerini keşfederek temel bilgiler ediniyor. Bilim insanları, bitmiş lityum iyon pilleri yeniden doldurmanın yolunu buldu. Toyota Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen özel bir enjeksiyon sayesinde bitmiş piller yüzde 80 oranında eski gücüne kavuşuyor ve en az 100 döngüye kadar yeniden kullanılabiliyor. Bu yenilik, eski pillerin ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayarak batarya değişimi yerine pili yeniden doldurma kavramının hayatımıza girmesine olanak tanıyor. Sony, akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Japon şirket, yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Henüz detayları tam olarak bilinmese de, cihazın kameralarıyla öne çıkacağı tahmin ediliyor. Sony Xperia 1 VI, EMVCO veri tabanında ortaya çıktı ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacağı biliniyor. Ayrıca, büyük sensörlü 6x yakınlaştırmalı bir kameraya sahip olması ve Sony'nin Clear Image Zoom teknolojisini kullanması bekleniyor. Cihazın işlemcisi olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılması planlanıyor ve önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Roketsan tarafından yürütülen proje kapsamında, TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi. MİDLAS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında önemli bir kilometre taşını tamamladı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi olan HİSAR-D RF Füzesi'ni deniz platformundan ateşlemiş oldu. Bu başarıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu gücü artmış oldu. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, konuşmasında Gazze'deki zorluklara dikkat çekerek, Konya genelinde tamamlanan veya başlatılan yatırımlardan bahsetti ve meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti. Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Uysal, inşa edilecek olan hizmet binasının çağın ihtiyaçlarını karşılayacağını ve çevre dostu bir yapı olacağını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de gerçekleştirilen açılış töreninde, ziyarete açık olan bilim merkezlerinin 11 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 865 bin gencin eğitim aldığını belirtti. Bakan Kacır, Denizli Bilim Merkezi'nin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağını ve geleceğin bilim insanlarının keşfedilmesini sağlayacağını ifade etti. Serdivan Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. 7'de 70'e herkesin ilgisini gören tesis özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.
ÖzellikXiaomi Band 8Ekran1.62 inç AMOLEDBağlantıBluetooth 5.2SensörlerKalp atış hızı, kan oksijen seviyesi, stres, uykuSpor Modları150'den fazlaSu Direnci5 ATM (50 metre su geçirmezlik)Pil Ömrü14 güne kadarDiğer ÖzelliklerSesli asistan, NFC destekli 2. versiyonFiyat39.9 Euro Özel KordonlarEvet, yan taraflardan tutturulan kordonlarKullanılabilirlikAvrupa'ya gelmeyebilir, yalnızca Çin'e özel ürün
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi mi Band 9 ve 9 NFC Radyo Sertifikası Aldı - Son Dakika
Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzayın derinlikleri hakkında bilgi veriyor. Planetaryumda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleri kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Ziyaretçiler burada uzayın derinliklerini keşfederek temel bilgiler ediniyor.
Bilim insanları, bitmiş lityum iyon pilleri yeniden doldurmanın yolunu buldu. Toyota Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen özel bir enjeksiyon sayesinde bitmiş piller yüzde 80 oranında eski gücüne kavuşuyor ve en az 100 döngüye kadar yeniden kullanılabiliyor. Bu yenilik, eski pillerin ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayarak batarya değişimi yerine pili yeniden doldurma kavramının hayatımıza girmesine olanak tanıyor.
Sony, akıllı telefon pazarındaki eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Japon şirket, yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Henüz detayları tam olarak bilinmese de, cihazın kameralarıyla öne çıkacağı tahmin ediliyor. Sony Xperia 1 VI, EMVCO veri tabanında ortaya çıktı ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacağı biliniyor. Ayrıca, büyük sensörlü 6x yakınlaştırmalı bir kameraya sahip olması ve Sony'nin Clear Image Zoom teknolojisini kullanması bekleniyor. Cihazın işlemcisi olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılması planlanıyor ve önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.
Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde Roketsan tarafından yürütülen proje kapsamında, TCG İstanbul fırkateyninden füze ateşledi. MİDLAS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında önemli bir kilometre taşını tamamladı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi olan HİSAR-D RF Füzesi'ni deniz platformundan ateşlemiş oldu. Bu başarıyla Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu gücü artmış oldu.
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son meclis toplantısının ilk oturumu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, konuşmasında Gazze'deki zorluklara dikkat çekerek, Konya genelinde tamamlanan veya başlatılan yatırımlardan bahsetti ve meclis üyelerine teşekkür etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingine davet etti.
Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projeleri arasında kent sakinlerinin almak istedikleri hizmetleri uzaktan, belediyeye gelmeye gerek duymadan çözebilecekleri bir 'Akıllı Belediye Hizmet Binası' inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Uysal, inşa edilecek olan hizmet binasının çağın ihtiyaçlarını karşılayacağını ve çevre dostu bir yapı olacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de gerçekleştirilen açılış töreninde, ziyarete açık olan bilim merkezlerinin 11 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini ve 865 bin gencin eğitim aldığını belirtti. Bakan Kacır, Denizli Bilim Merkezi'nin gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağını ve geleceğin bilim insanlarının keşfedilmesini sağlayacağını ifade etti.
Serdivan Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden biri olan Planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel bir sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Gezegen evinde uzayın derinlikleri birebir izlenirken, ziyaretçilere gök cisimleri hakkında temel bilgiler de anlatılıyor. 7'de 70'e herkesin ilgisini gören tesis özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?