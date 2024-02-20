Xiaomi Pad 6S Pro Tanıtılmadan Önce Sızdırıldı

Xiaomi'nin yeni tableti Xiaomi Pad 6S Pro lansman öncesinde yeniden sızdırıldı. Çok yakında resmi olarak tanıtılacak olan Pad 6S Pro, artık tüm özellikleri ile karşımızda. Gelin birkaç gün sonra tanıtılacak olan Xiaomi Pad 6S Pro'ya yakından bakalım.
Xiaomi Pad 6S Pro artık arka kapak tasarımını saklamıyor!
Günlerdir sızıntılarla karşımıza çıkan Pad 6S Pro, çok yakında Çin'de gerçekleşecek olan resmi lansmanda tanıtılacak. 22 Şubat tarihinde Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılacak olan 6S Pro, ardından birçok ülkede satışta olacak. Tabi bugüne kadar birçok lansman görselini sizlerle paylaştık. Ancak hiçbiri tabletin arka tasarımını göstermiyordu. Bugün artık Xiaomi Pad 6S Pro'ya son bir bakış atacağız. Çünkü lansmana sadece iki gün kaldı.
Çinli teknoloji devinin son dönemde oldukça fazla kullandığı (örneğin Xiaomi 14) kare kamera tasarımı ile gelen 6S Pro, siyah mat bir kapak tasarımına sahip. Son derece ince çerçevelere ve köşeli bir tasarıma sahip olan 6S Pro'nun kamera grubuna daha yakından baktığımızda 50 Megapiksellik bir ana kameranın görev aldığını görüyoruz. Tabi bir adet yardımcı lens ve led flaş da kamera grubu içerisinde yer alıyor. Üst tarafta parmak izi sensörünü güç tuşu üzerinde taşıyan cihaz, yan tarafında ses seviyesi tuşlarına da yer veriyor.
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10000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile gelen Pad 6S Pro, bu pil için 120W hızlı şarj desteği sunuyor. Android tabanlı HyperOS işletim sistemi ile çalışan bu amiral gemisi tablet, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemciyi ise 16GB'a kadar RAM bellekler destekliyor.
12,4 inç büyüklüğünde düz tasarıma sahip ekranı ile göz dolduran Pad 6S Pro, bu LCD ekranda 144Hz yenileme hızı sunuyor. 3K çözünürlüğe sahip olan bu panel, maksimum 900 nit parlaklığa ulaşıyor. Depolama tarafında ise 1TB'a kadar birçok seçenek kullanıcılara sunuluyor. Şimdilik cihazın hücresel bağlantı desteği hakkında bir bilgi bulunmasa da, Wi-Fi 7 teknolojisinin Xiaomi Pad 6S Pro ile geleceği doğrulanmış durumda.
Siz Xiaomi'nin yeni tabletini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Pad 6S Pro Tanıtılmadan Önce Sızdırıldı - Son Dakika
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