Xiaomi, Hindistan\'da Redmi Note 13 5G Serisiyle Büyük İlgi Gördü

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Xiaomi, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da Redmi Note 13 5G serisini tanıttı. Son gelen bilgilere göre yeni akıllı telefonlar, büyük ilgiyle karşılandı ve şirkette yüzler gülüyor.

Xiaomi Redmi Note 13 5G serisi büyük ilgiyle karşılandı

Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro+ 5G modellerinden oluşan seri, Hindistan'da önemli bir başarıya imza attı. Öyle ki Xiaomi, 10 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya sürdüğü bu akıllı telefonlardan daha bir hafta bile geçmeden 1 milyar Hindistan rupisinden fazla gelir sağladı. Bu da 120 milyon dolara tekabül etmekte.

Aslına bakacak olursak bu pek de şaşırtıcı olmadı. Redmi Note 13 Pro 5G serisi, fiyatına kıyasla rekabetçi özellikler sunmasıyla dikkat çekti. Zira kameraları ve hızlı şarjı başta olmak üzere vadettikleri ile amiral gemilerine kafa tutan bu telefonlar, üst düzey özelliklere sahip bir cihaz arayanların ilgisini çekmeyi başardı.

vivo'nun fiyat/performans telefonu için geri sayım başladı! İşte özellikleri

Redmi Note 13 serisinin fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Redmi Note 13 Pro+ 5G fiyatı:

8 GB RAM + 256 GB depolama: 29 bin 999 Hindistan rupisi

12 GB RAM + 256 GB depolama: 31 bin 999 Hindistan rupisi

12 GB RAM + 512 GB depolama: 33 bin 999 Hindistan rupisi

Redmi Note 13 Pro 5G fiyatı:

8 GB RAM + 128 GB depolama: 23 bin 999 Hindistan rupisi

8 GB RAM + 256 GB depolama: 25 bin 999 Hindistan rupisi

12 GB RAM + 256 GB depolama: 27 bin 999 Hindistan rupisi

Redmi Note 13 5G fiyatı:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 16 bin 999 Hindistan rupisi

8 GB RAM + 256 GB depolama: 18 bin 999 Hindistan rupisi

12 GB RAM + 256 GB depolama: 20 bin 999 Hindistan rupisi

Xiaomi'nin Redmi Note 13 5G serisini yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunması bekleniyor. Ne yazık ki bunun için bir tarih mevcut değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.