 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Xiaomi, Hindistan'da Redmi Note 13 5G Serisiyle Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Xiaomi, Hindistan'da Redmi Note 13 5G Serisiyle Büyük İlgi Gördü

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Xiaomi, Hindistan'da piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 5G serisiyle büyük ilgi gördü. Seri, kısa sürede 1 milyar Hindistan rupisinden fazla gelir elde etti. Rekabetçi özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefonlar, üst düzey özelliklere sahip bir cihaz arayanların ilgisini çekti. Xiaomi'nin bu seriyi yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunması bekleniyor.

Xiaomi, Hindistan\'da Redmi Note 13 5G Serisiyle Büyük İlgi Gördü
15.01.2024 - 12:38,
Abone Ol

Akıllı telefon pazarının önde gelen oyuncularından Xiaomi, pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da Redmi Note 13 5G serisini tanıttı. Son gelen bilgilere göre yeni akıllı telefonlar, büyük ilgiyle karşılandı ve şirkette yüzler gülüyor.

Xiaomi Redmi Note 13 5G serisi büyük ilgiyle karşılandı

Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G ve Note 13 Pro+ 5G modellerinden oluşan seri, Hindistan'da önemli bir başarıya imza attı. Öyle ki Xiaomi, 10 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya sürdüğü bu akıllı telefonlardan daha bir hafta bile geçmeden 1 milyar Hindistan rupisinden fazla gelir sağladı. Bu da 120 milyon dolara tekabül etmekte.

Aslına bakacak olursak bu pek de şaşırtıcı olmadı. Redmi Note 13 Pro 5G serisi, fiyatına kıyasla rekabetçi özellikler sunmasıyla dikkat çekti. Zira kameraları ve hızlı şarjı başta olmak üzere vadettikleri ile amiral gemilerine kafa tutan bu telefonlar, üst düzey özelliklere sahip bir cihaz arayanların ilgisini çekmeyi başardı.

vivo'nun fiyat/performans telefonu için geri sayım başladı! İşte özellikleri

Redmi Note 13 serisinin fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Redmi Note 13 Pro+ 5G fiyatı:

8 GB RAM + 256 GB depolama: 29 bin 999 Hindistan rupisi

12 GB RAM + 256 GB depolama: 31 bin 999 Hindistan rupisi

12 GB RAM + 512 GB depolama: 33 bin 999 Hindistan rupisi

Redmi Note 13 Pro 5G fiyatı:

8 GB RAM + 128 GB depolama: 23 bin 999 Hindistan rupisi

8 GB RAM + 256 GB depolama: 25 bin 999 Hindistan rupisi

12 GB RAM + 256 GB depolama: 27 bin 999 Hindistan rupisi

Redmi Note 13 5G fiyatı:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 16 bin 999 Hindistan rupisi

8 GB RAM + 256 GB depolama: 18 bin 999 Hindistan rupisi

12 GB RAM + 256 GB depolama: 20 bin 999 Hindistan rupisi

Xiaomi'nin Redmi Note 13 5G serisini yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunması bekleniyor. Ne yazık ki bunun için bir tarih mevcut değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Xiaomi, India, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi, Hindistan'da Redmi Note 13 5G Serisiyle Büyük İlgi Gördü - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:50 Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:14:57. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi, Hindistan'da Redmi Note 13 5G Serisiyle Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement