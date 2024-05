Xiaomi, Redmi Note 13 Pro Plus Dünya Şampiyonları sürümünü tanıttı

Teknoloji

Xiaomi, futbol tutkunları için sınırlı sayıda ürettiği yeni Redmi Note 13 Pro Plus modelini tanıttı. Bambaşka bir tasarımla gelen Note 13 Pro Plus Dünya Şampiyonları sürümü şimdiden ilgi odağı oldu. İşte Arjantin'in ikonik renklerini içeren yeni Redmi Note 13 Pro+'ın detayları.

Redmi Note 13 Pro Plus Dünya Şampiyonları sürümü Messi'nin formasını taşıyor!

Xiaomi'nin koleksiyon olarak ürettiği yeni Dünya Şampiyonları sürümü modeli, bugün gözler önüne sürüldü. Bu cihaz için Arjantin Futbol Federasyonu ile birlikte çalışan Xiaomi, Arjantin'in formasını cihazın arkasına işledi. Hem de dünyanın en iyi futbolcularından birisi olan Messi'nin formasını.

Gerçekten özenle üretilen Redmi Note 13 Pro Plus Dünya Şampiyonları sürümü, kutunun içerisinde cihaz, şarj adaptörü, şarj kablosu ve ekler ile geliyor. Sadece cihazın üzerine değil, mavi şarj adaptörünün de üzerine beyaz şeritler çeken Xiaomi, Arjantin Futbol Federasyonu'nun logosunu adaptörle birlikte SIM iğnesine de işlemiş. Arka kamera grubunun yanında altın renkli federasyon logosu taşıyan cihaz, alt kısımda Messi'nin "10" numaralı formasını taşıyor. Her ne kadar farklı olsa da cihaz gerçekten şık duruyor diyebiliriz.

Özellik tarafında Redmi Note 13 Pro Plus'tan ayrılmayan Dünya Şampiyonları sürümü, 6,67 inç OLED ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunan Note 13 Pro Plus Dünya Şampiyonları sürümü, MediaTek Dimensity 7200 Ultra'dan güç alıyor. Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile çalışan cihaz, 12GB LPDDR5 RAM bellek ve 512GB UFS 3.1 depolama ile geliyor.

Ana kamera olarak 200 Megapiksellik bir sensör kullanan Note 13 Pro Plus Dünya Şampiyonları sürümü, bunun yanında 8 Megapiksel ultra geniş açılı kameraya ve 2 Megapiksel makro kameraya yer veriyor. 5000 mAh'lik bir pilden beslenen cihaz, 120W hızlı şarj desteği, 16 Megapiksel ön kamera, Wi-Fi 6E, 5G ve IR Blaster gibi özelliklere de sahip.

Bu özel cihazı bugün 420 Dolar fiyatla gözler önüne süren Xiaomi, cihazların sınırlı sayıda üretildiğini vurguladı. Siz Note 13 Pro Plus Dünya Şampiyonları sürümünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.