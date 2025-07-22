Yalova'da Drone Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Teknoloji

Yalova'da Drone Şampiyonası Heyecanı

Yalova\'da Drone Şampiyonası Heyecanı
22.07.2025 15:49
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TEKNOFEST 2025 kapsamında 2-3 Ağustos'ta Yalova'da FPV drone yarışları düzenlenecek.

YALOVA, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek Drone Şampiyonası'nın 2'nci etabına ev sahipliği yapacak. 2-3 Ağustos tarihlerinde Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek yarışta, hız ve çevikliğin ön planda olduğu FPV dronları rekabet edecek.

TEKNOFEST 2025 çerçevesinde, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Drone Şampiyonası'nın 2'nci etabı, 2-3 Ağustos tarihlerinde Yalova Atatürk Stadyumu'nda düzenlenecek. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada bireysel pilotlar yüksek hızlı FPV yarış dronlarıyla mücadele edecek. 182 başvuru arasından seçilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 1'inci etabı başarıyla tamamlayan 13 farklı ilden 22 yarışmacı, Yalova'daki etaba katılmaya hak kazandı. Yarışlar yalnızca analog video iletim sistemiyle yapılacak ve katılımcılar; hız, zamanlama, çeviklik ve engel geçiş başarılarıyla değerlendirilecek.

KAZANAN TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA TEMSİL EDECEK

Etap sonunda birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin lira para ödülü verilecek. Dereceye giren pilotlar ayrıca uluslararası prestije sahip World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Öte yandan Yalova Valiliği, yarışmacılara teknik destek amacıyla, her katılımcıya bir set motor sağlanacağını da duyurdu.

Kaynak: DHA

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