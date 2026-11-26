Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık" çalıştayı başladı. Çalıştay çerçevesindeki dört farklı masada yapay zeka tüm yönleriyle ele alınıyor.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık" çalıştayı başladı. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör yürütücülüğünde gerçekleştirilen çalıştayda dört farklı masada, dijital haklar, mahremiyet, dijital okuryazarlık gibi konular ele alınıyor. Çalıştayın dijital vatandaşlık alanındaki akademik tartışmalara katkı sağlaması ve disiplinler arası bilgi paylaşımını desteklemesi hedefleniyor.

"Dönüşümlerin en dikkat çekici olanlarından birine tanıklık ediyoruz"

Çalıştayın açılış oturumunda konuşan Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör, "İnsanlık tarihi boyunca teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştıran araçlar üretmenin yanı sıra, yaşama, düşünme, iletişim kurma ve toplumsal ilişkilerimizi düzenleme biçimlerimizi de değiştirdi. Bugün ise belki de bu dönüşümlerin en dikkat çekici olanlarından birine tanıklık ediyoruz. Yapay zeka artık eğitimden sağlığa, ekonomiden kamu yönetimine, siyasal katılımdan gündelik hayatımıza kadar hemen her alanda karşımıza çıkıyor. Üstelik bu dönüşüm, alıştığımız teknolojik değişimlerden farklı olarak oldukça hızlı gerçekleşiyor. Daha birkaç yıl önce geleceğe ilişkin bir ihtimal olarak tartıştığımız pek çok uygulama, bugün hayatımızın sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak burada üzerinde durmamız gereken önemli bir mesele var. Teknoloji bu kadar hızlı değişirken, bizim vatandaşlık anlayışımız, haklarımız, sorumluluklarımız ve toplumsal kurumlarımız bu değişime ne ölçüde uyum sağlayabiliyor ve insanlık, kendi geliştirdiği teknolojinin hızına yetişebilecek mi? Esasında bizi bu çalıştayı düzenlemeye yönelten temel sorular da bunlar" ifadelerini kullandı.

"Hepimizin mağduriyet yaşadığı, hepimizin belki de bilgi eksikliği olduğu bir konu"

Kastamonu Teknokent'te, gerçekleştirilen çalıştayın açılış oturumunda konuşan Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı, "Berkan Hocamın yürütücülüğünü yaptığı 2223-B projemiz, ikinci projemiz. İlkini yaklaşık iki ay önce gerçekleştirdik. Teknokent ve teknoloji alanından katılımcıları burada ağırlamıştık. Orada da güzel çalışmalara imza attık. Hatta o gün bir proje pazarıyla bunu taçlandırmıştık. Bu, ikinci 2223-B projemiz. Berkan Hocamı özellikle bu kapsamda yaptığı değerli çalışmalar dolayısıyla tebrik ediyorum. Çünkü konu itibarıyla da aslına bakarsanız hepimizin mağduriyet yaşadığı, hepimizin belki de bilgi eksikliği olduğu bir konu. Bu çalıştay kapsamında yapılacak oturumlarda arzu ediyoruz ki neden-sonuç ilişkisi doğru kurulsun, ciddi anlamda çıktılar ve çözüm önerileri oluşsun" dedi.

"29 tane fikri mülkiyet ve patent başvurumuz var"

Kastamonu Teknokent ile Kastamonu Teknoloji Transfer Ofisi'nin Kastamonu Üniversitesinin Ar-Ge yükünü kaldıran iki önemli birim olduğunu söyleyen Kaymakcı, "Geçen sene Türkiye'de ilk 20'deydik. Belli alanlarda sıralamanın ilk altı veya sekizindeyiz. Yani o alanlara göre değişmekle beraber. Belki de Kastamonu Üniversitesi'nde bu sene bir ilki yaşadık. O da bir patentimizin ticarileşmesi oldu. Kastamonu Üniversitesi tarihinde, belki de Kastamonu tarihinde bir ilktir bu. İkinci patentimiz ise şu anda ticarileşmek üzere Türk Patent yetkililerince incelenmeyi bekliyor. 2026 yılında iki patentimizi ticarileştirmiş ve lisanslamış olacağız. Bu kapsamda da aslında bizi memnun eden çok ciddi işler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Yapay zeka, temkinli yaklaşmamız gereken bir alan"

Kastamonu Baro Başkanı Av. Özgür Demir ise çalıştayın önemine dikkat çekerek, "Dijital vatandaşlıkla en çok karşı karşıya kalan alan sanıyorum hukuk alanıdır. Adalet, yargı, hukuk ve avukatlık alanları, dijital vatandaşlıkla en çok karşı karşıya kalan, hatta ilk karşı karşıya kalan alanlar olabilir diye düşünüyorum. Dijital vatandaşlık Türkiye'de yaklaşık son 25 yılda çok önemli aşamalar kaydetti. Bunu da birebir yaşayan, olumlu ve olumsuz taraflarıyla en çok karşı karşıya kalan bir meslek örgütünün başındaki kişi olarak kısaca deneyimlerimizi ve bununla ilgili düşüncelerimizi aktarmak istiyorum. Dijital vatandaşlık ülkemizde belki birçok ülkeden daha hızlı biçimde gelişti. Şu anda herhalde vatandaş olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerini dijital ortamda yerine getirmeyen veya haklarını dijital ortamda kullanmayan kişi sayısı çok azdır. Bizim karşılaştığımız örneklerde dijital vatandaş olmayan kişilerin seleksiyona uğradığını da görüyoruz. Bir şekilde kendilerini ifade edemiyorlar. Artık ilerlemenin gerisinde kalmaları sebebiyle bir başkasından yardım isteyerek dijital vatandaşlığın gereklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu anlamda dijital vatandaşlık, sanıyorum son beş yılda yapay zekayla birleştiğinde gerçekten çok farklı bir hal aldı ve çok hızlı bir gelişim gösterdi. Buna ayak uyduramayan kişilerin mesleklerinde başarılı olamadıklarını, hatta vatandaş olmanın gereklerini bile tam olarak yerine getiremediklerini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.