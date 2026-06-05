Yapay Zeka Endeksinde Türkiye Yükseliyor - Son Dakika
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Yapay Zeka Endeksinde Türkiye Yükseliyor

Yapay Zeka Endeksinde Türkiye Yükseliyor
05.06.2026 11:49
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin yapay zeka endeksinde 2024'te 34'üncü sıraya yükseleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin strateji belgesi yayın yılı olan 2021'de yapay zeka endeksinde 44'üncü sırada yer alırken 2024 yılı sonu itibarıyla 34'üncü sıraya yükselerek küresel rekabette önemli bir ivme yakaladığını bildirdi.

Yapay Zeka Politikalar Derneği (AIPA) tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit 2026 etkinliği Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Gün özelinde hazırlanan kısa filmin seyredilmesinin ardından program açılış konuşmaları ile devam etti.

"Türkiye, yapay zeka endeksinde 2024 yılı sonu itibarıyla 34'üncü sıraya yükseldi"

Yapay zekayı yalnızca teknolojik bir araç olarak değil, kalkınma ve rekabet politikalarının temel bileşenlerinden biri olarak ele alınan bu dönemde önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Yılmaz, "Nitekim, ülkemiz strateji belgemizin yayın yılı olan 2021'de yapay zeka endeksinde 44'üncü sırada yer alırken 2024 yılı sonu itibarıyla 34'üncü sıraya yükselerek küresel rekabette önemli bir ivme yakalamıştır. Diğer taraftan, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlemizi daha ileriye taşımayı hedefleyerek gelecek döneme dair Yapay Zeka Vizyonumuz ve Eylem Planımız 13 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yeni dönemde odağımızı; güçlü insan kaynağı, yüksek başarımlı hesaplama altyapıları, veri ekosistemi, sektörel uygulamalar ve yönetişim mekanizmaları oluşturacaktır. Dünyada son dönemde öne çıkan agentic yapay zeka uygulamaları, egemen yapay zeka yaklaşımları, veri egemenliği ve yeni nesil model mimarileri gibi başlıkları da bu yeni dönemin önemli çalışma alanları arasında görüyoruz" diye konuştu.

Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün oluşturulmasını hatırlatan Yılmaz, "Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğünü hayata geçirdik. Bu adımlar, yapay zeka alanındaki çalışmaların daha güçlü bir koordinasyonla yürütülmesini sağlayacak; kamu kurumlarımızın bu teknolojilerden daha etkin biçimde yararlanmasına katkıda bulunacaktır. Önümüzdeki dönemde başkanlığını yürüttüğüm Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarıyla da kamu ve özel sektör kurumları arasında eşgüdüm ve iş birliğini daha da üst seviyelere çıkarmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkçe Büyük Dil Modeli çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, yerli verilerle eğitilen ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre geliştirilen yapay zeka çözümlerini desteklediklerini söyledi. Sağlık, finans, eğitim ve telekomünikasyon gibi alanlarda yapay zekanın ekonomik ve toplumsal faydasını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, TÜBİTAK destekleriyle yapay zeka projelerini sürdürdüklerini, Yapay Zeka Ekosistemi ve Kamu Yapay Zeka Ekosistemi çağrılarıyla üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör ve kamu kurumlarını ortak projelerde buluşturduklarını kaydetti.

Yapay zekanın kimi meslekleri insanın elinden aldığını ama yeni meslekler de ortaya çıkarttığına değinen Yılmaz, sürdürülebilirliğin de önemini vurguladı. Öte yandan Yılmaz, yapay zeka için etik ve hukuki kuralların da dozunda olması gerektiğini ifade etti.

Küçükşabanoğlu, Cevdet Yılmaz'a yapay zeka ile hazırlanmış bir tablo hediye etti. Cevdet Yılmaz'ın şahitliğinde AIPA ile ASO arasında ve AIPA ile MEXT arasında imza seremonisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlikte bulunan başta Türk Uzay Ajansı (TUA) ve Google stantları olmak üzere sırasıyla gezip bilgi almasının ardından program sıradaki oturum ile devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka Endeksinde Türkiye Yükseliyor - Son Dakika

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