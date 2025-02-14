Yapay Zeka Etiği Yeniden Tartışılıyor

Teknoloji

Google ve Amazon gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin yapay zeka ve bulut teknolojilerinin savaş alanlarında da kullanılması, yapay zeka etiği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Çağın en büyük teknolojisi olarak kabul edilen yapay zeka, eğitimden eğlenceye kadar her alanda kullanım alanlarını genişletiyor. Yapay zekanın bazı alanlarda kullanımına dair kısıtlayıcı önlemler bulunmazken, silah ve gözetleme alanlarında ise birtakım tedbirler bulunuyor.

Bu önlemleri alan şirketlerden biri olan Google, geçen hafta yapay zekaya ilişkin etik kurallarını güncelleyerek, yapay zekanın silah veya gözetleme amaçlı kullanılmamasına dair taahhütlerini kaldırdı.

Yapay zekanın "zarar vermesi muhtemel alanlarda kullanılması" kısıtlamalarını ortadan kaldıran bu kararı bir blog yazısıyla savunan Google yetkilileri, "İşletmelerin ve demokratik hükümetlerin 'ulusal güvenliği destekleyen' yapay zeka üzerinde birlikte çalışmaları gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Google'ın bu yeni kararının ardından büyük teknoloji şirketlerinin sahip oldukları yüksek teknoloji ürünlerini savaşlarda kullanmasının doğuracağı sonuçlar, yeniden dünya gündeminde yer almaya başladı.

Tarihte daha önce de büyük tartışma konusu olan yapay zekaların ölüme sebep olabilecek alanlarda kullanılması konusu, ilk olarak 2018'de büyük protestoya neden olmuştu.

O tarihte yaşanan büyük protestolar ve binlerce çalışanının istifa etmesinin ardından Google, Pentagon ile yapay zeka çalışmaları için imzaladığı Maven Projesi'ni yenilememe kararı almıştı.

Google'ın İsrail ordusuna yapay zeka desteği tartışmaların odağında

Bir önceki yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Google'ın ürünlerinin askeri amaçlarla kullanılması yeniden gündeme geldi.

Geçen ay Washington Post'ta yer alan bir habere göre, Google'ın bulut departmanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen ardından İsrail ordusuyla çalışmaya başladı. Amazon ile İsrail'e yapay zeka sağlama konusunda yarışa giren şirket, bu kapsamda İsrail'e verdiği hizmeti artırdı.

Washington Post'un ele geçirdiği belgelerden birinde yer alan bilgilere göre, bir Google çalışanı, şirketi İsrail ordusunun isteklerinin acil şekilde karşılanması konusunda uyarıyor. Aksi takdirde ise İsrail'in Amazon'un bulut hizmetini kullanacağını söylüyor.

Kasım 2023 tarihli bir diğer belgede bir çalışan, iş arkadaşına İsrail ordusunun isteklerini yerine getirdiği için teşekkür ederken, aylar sonra attığı başka bir mesajda İsrail ordusunun ihtiyaçları için yapay zeka araçlarına ek erişim talep ediyor.

Google, İsrail ile yaptığı anlaşmayı protesto eden çalışanları kovdu

Amazon, Google ve İsrail hükümeti arasında 2021'de imzalanan Nimbus Projesi de bu gelişmelerin ardından yeniden tartışmaların odağına oturdu.

Veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşan proje, 2024'te Google çalışanları tarafından protesto edildi.

Google ise buna karşılık olarak 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını işten çıkarmıştı.