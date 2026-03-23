Yapay zeka finans dünyasını değiştiriyor: Yeni dönem başladı

23.03.2026 16:20
Yapay zeka teknolojilerinin finans sektöründeki etkisi hızla artarken, uzmanlara göre bu teknolojinin küresel ekonomiye 2030 yılına kadar 15 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Finansal piyasalarda veri yoğunluğunun artmasıyla birlikte yapay zeka destekli sistemlerin kullanımının da hız kazandığı belirtiliyor.

Sektör raporlarına göre yapay zeka destekli finans teknolojileri pazarının 2030 yılına kadar 190 milyar doları aşması öngörülürken, algoritmik işlem sistemlerinin son yıllarda yaygınlaştığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre finansal piyasalarda veri akışının hızlanması, yatırımcıların karar alma süreçlerini doğrudan etkiliyor. Yapay zeka destekli analiz sistemleri sayesinde piyasa verileri çok daha kısa sürede işlenebiliyor ve risk yönetimi süreçleri daha sistematik şekilde yürütülebiliyor.

FİNANSAL KARAR SÜREÇLERİNDE YAPAY ZEKA ETKİSİ ARTIYOR

Finansal piyasalarda yapay zeka kullanımının artması, veri analiz süreçlerinin hızlanmasına ve karar mekanizmalarının daha veriye dayalı hale gelmesine katkı sağlıyor. Gelişmiş algoritmalar sayesinde piyasa verileri anlık olarak analiz edilebiliyor ve süreçler daha hızlı ilerleyebiliyor.

Özellikle sürekli açık ve yüksek veri akışına sahip piyasalarda bu teknolojilerin etkisinin daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor.

"YAPAY ZEKA FİNANSAL SÜREÇLERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Bitget CEO'su Gracy Chen, yapay zeka teknolojilerinin finansal altyapı üzerinde giderek daha belirleyici bir rol üstlendiğini belirtti. Chen konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yapay zeka teknolojileri, kullanıcıların işlem süreçlerini daha hızlı ve veriye dayalı şekilde yönetebilmesine yardımcı oluyor. Bu teknolojilerin yaygınlaşması, finansal sistemlerin daha erişilebilir ve verimli hale gelmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Chen ayrıca, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları açısından en önemli konulardan birinin farklı varlıklara tek noktadan erişim, sistem stabilitesi ve esnek işlem imkânı olduğunu vurguladı.

YENİ TEKNOLOJİLER VE PLATFORMLAR GELİŞTİRİLİYOR

Bu dönüşümle birlikte finansal teknolojiler alanında yeni platformlar ve araçlar geliştirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bitget'in geliştirdiği Agent Hub platformu, yapay zeka tabanlı işlem sistemlerine yönelik yeni özelliklerle güncellendi. Platforma eklenen Skills modülü ve komut satırı arayüzü (CLI) sayesinde sistemler piyasa verilerine daha hızlı erişebiliyor ve farklı stratejileri daha etkin şekilde uygulayabiliyor.

Agent Hub platformu, dokuz ana yetenek modülü ve 58 farklı araç ile çalışırken, geliştiriciler sistemi üç adımlık kurulumla entegre edebiliyor.

Platform ayrıca spot ve vadeli işlemler, hesap yönetimi ve varlık takibi gibi birçok farklı fonksiyonu yapay zeka ile entegre şekilde sunuyor.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN YENİ ALTYAPI

Finansal teknoloji şirketleri, yapay zeka tabanlı uygulamaların geliştirilmesini desteklemek amacıyla teknik altyapılarını da genişletiyor.

Bitget tarafından sunulan REST ve WebSocket API sistemleri, düşük gecikmeli veri akışı sağlayarak geliştiricilerin otomatik işlem sistemleri, nicel yatırım stratejileri ve yapay zeka tabanlı finans uygulamaları geliştirmesine imkân tanıyor.

Uzmanlara göre yapay zeka destekli sistemlerin gelişimi, finansal piyasaların işleyişinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar

16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
