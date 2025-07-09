X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
X platformuna entegre edilen Grok yapay zeka sistemine etiketleyerek soru sorma özelliği soruşturmanınardından devre dışı bırakıldı.
Küfürlü mesajlarla ilgili X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Uygunsuz paylaşımların farkındayız, kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra nefret söylemini yasaklamak üzere harekete geçtik. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor. X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde modeli hızla güncelleyebiliyoruz."
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardında X yönetiminin, Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği görüldü.
Son Dakika › Teknoloji › Yapay zeka Grok'a soruşturma başlatıldı, X'ten jet hızıyla hamle geldi - Son Dakika
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