Yapay Zeka, Beyin Taramalarıyla Cinsiyet Tespiti Yapabiliyor

Teknoloji

Yapay zeka uzmanları, beyin taramalarından yola çıkarak cinsiyet tespiti yapmaya başladı. Bu tespitlerin yüzde 90 oranında başarılı sonuç verdiği belirtilirken, bu oran oldukça yüksek olarak kabul ediliyor. Bu da demek oluyor ki, yapay zeka teknolojileri sayesinde insan doğası hakkında birçok soruya cevap bulabileceğiz.

Kadınlar ve erkeklerin beyinlerindeki yapısal farklılıklar üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapılıyordu. Ayrıca bu teknolojilerin cinsiyetlere özel olan psikolojik ve fizyolojik sorunları da tespit edebileceği iddia ediliyor. İşte detaylar…

Yapay zeka, cinsiyet tespiti konusunda çığır açtı!

Sadece beyin taramaları üzerinden yapılan bu tespitler sonucunda, cinsiyete özgü yeni ilaçların da tasarlanması gündeme geldi. Elbette bu tasarım sürecinde de yapay zeka kabiliyetleri kullanılacak. Ancak bu kabiliyetlerin oldukça maliyetli olduğu ve çok az sağlık kuruluşu tarafından edinilebileceği söyleniyor. Fakat yapay zeka teknolojileri maddi durumu kısıtlı insanların kullanımına da sunulduğu takdirde, birçok kişinin hayatını büyük oranda değiştirme potansiyeli taşıyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences tarafından 19 Şubat'ta yayınlanan veriler, beyin yapısındaki cinsiyet farklılıklarını bir kez daha kanıtladı. Bu farklılıkların tespiti tıp alanındaki birçok gelişmelerin yolunu açarken, yapay zeka olanaklarının bir sohbet robotundan daha fazlasını bizlere sunabileceğini bir kez daha gösterdi.

Yapay zekalı çalışanlar toplantılara katılacak!

Ancak cinsiyet farklılıklarının ağırlıklı olarak kültürel faktörlerden mi yoksa genetik yapıdan mı kaynaklandığı tam olarak bilinmiyor. Tüm bu gelişmelerin günün sonunda toplum için gerçekten fayda sağlayıp sağlamayacağını ise önümüzde dönemde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cinsiyet arasında büyük farklar mevcut mu? Yapay zeka neleri değiştirecek? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.