Yapay zeka sayesinde hamile kaldı

ABD'de yaşayan bir çift, uzun yıllar süren bebek hasretini yapay zeka teknolojisinin yardımıyla sona erdiriyor. Çocuk sahibi olma hayalleri, 18 yıl boyunca denemelerine rağmen gerçekleşmeyen çift, bu süreçte defalarca tüp bebek tedavisine başvurdu. Ancak erkeğin nadir görülen "azospermi" rahatsızlığı nedeniyle umutlar her seferinde suya düştü.

MİKROSKOBİK BİR UMUT

Azospermi, erkeklerde meni örneğinde sperm hücresinin bulunamamasıyla karakterize edilen ciddi bir kısırlık türü. Normalde bir numunede milyonlarca sperm hücresi bulunması beklenirken, bu rahatsızlığa sahip bireylerde yapılan saatler süren mikroskobik taramalarda dahi tek bir sperm hücresi dahi görülemeyebiliyor.

CNN International'ın haberine göre; bu durumla karşı karşıya kalan ve isimlerini gizli tutmayı tercih eden çift, son çare olarak Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi'nin kapısını çaldı. Merkezde geliştirilen ve "STAR" adı verilen yeni bir yöntemle tanıştılar. Bu yöntem, yapay zeka destekli analizler sayesinde varlığı gözle görülmeyen spermleri tespit etmeyi amaçlıyor.

YAPAY ZEKA SAYESİNDE HAMİLE KALDI

Merkeze verdikleri meni örneği, gelişmiş yapay zeka sistemiyle tarandı. Uzmanlar, normal şartlarda imkansız gibi görünen bir sonuçla karşılaştı. Üç adet sperm hücresi tespit edildi. Bu hücreler tüp bebek tedavisinde kullanıldı.

Tedaviye olumlu yanıt veren kadın, kısa süre içinde hamile kaldı. STAR yöntemiyle gebelik elde eden ilk kadın olma unvanını da taşıyan anne adayı, yaşadığı duyguyu şu sözlerle paylaştı: "Gerçekten hamile olduğuma inanmak günlerimi aldı. Hala her sabah uyandığımda bunun bir rüya olup olmadığını sorguluyorum."

ARALIK AYINDA DÜNYAYA GELECEK

Bebeğin aralık ayında dünyaya gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu yöntemle ilgili araştırmaların halen devam ettiğini belirtse de, yapay zekanın erkek kısırlığına dair umut vadeden bir alan açtığı konusunda hemfikir. CNN'in değerlendirmesine göre, STAR gibi yöntemler, gelecekte pek çok çiftin bebek sahibi olma yolundaki en büyük destekçisi olabilir.