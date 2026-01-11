Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti - Son Dakika
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti

11.01.2026 22:55
Google'ın yapay zeka algoritması, ünlü keman sanatçısı Ashley MacIsaac'ı yanlışlıkla 'cinsel suçlu' olarak etiketledi. İsim benzerliği nedeniyle yapılan bu hata, sanatçının konserlerinin iptal olmasına neden oldu ve kariyerine büyük bir darbe vurdu. MacIsaac, bu durumun ardından Google'a dava açmayı planlarken teknoloji devi şirket, hataların sistemleri geliştirmek için kullanıldığını savundu.

Google'ın yapay zeka algoritması, dünyaca ünlü keman sanatçısı Ashley MacIsaac'ı isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla "cinsel suçlu" olarak etiketledi. Bu skandal hata sonrası konserleri iptal edilen ödüllü müzisyen, teknoloji devine dava açmaya hazırlanıyor.

Teknoloji devi Google'ın yapay zeka destekli arama özeti (AI Overview), Kanada'nın en prestijli müzik ödüllerinden Juno sahibi olan 50 yaşındaki Ashley MacIsaac'ın hayatını kabusa çevirdi. Yapay zeka, ünlü müzisyeni internet üzerinden kandırma, cinsel saldırı ve küçük yaştaki birine saldırı teşebbüsü gibi ağır suçlardan hüküm giymiş bir suçlu olarak tanımladı.

İSİM BENZERLİĞİ KURBANI OLDU

New York Post'un haberine göre hatanın kaynağı, yapay zekanın Kanada'da aynı soyadını taşıyan gerçek bir suçluya ait haberleri, ünlü sanatçının biyografisiyle karıştırması. Google'ın yapay zekası sadece suçlamaları uydurmakla kalmadı, MacIsaac'ın Kanada'nın ulusal cinsel suçlular sicilinde kayıtlı olduğunu da iddia etti.

KONSERLERİ PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ

Bu asılsız iddiaların yayılması, sanatçının kariyerine ağır bir darbe vurdu. Nova Scotia'daki bir Yerli topluluğu, yapay zeka özetini gördükten sonra MacIsaac'ın 19 Aralık'ta planlanan konserini güvenlik gerekçesiyle iptal etti. Sanatçı, geçtiğimiz yıl Meksika'daki bir konserinin iptal edilmesinin arkasında da bu yanlış verilerin olabileceğini belirtti.

"BU RESMEN İFTİRADIR"

Yaşadığı mağduriyete isyan eden MacIsaac, "Bir medya şirketi yüzünden daha güvensiz bir duruma düşürülüyorsunuz; iftira da tam olarak budur," dedi. Yapay zeka şirketlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan sanatçı, bir avukatın davayı üstlenmesi durumunda Google'a karşı hukuk mücadelesi başlatacağını duyurdu.

GOOGLE'DAN "SİSTEMLERİ GELİŞTİRECEĞİZ" AÇIKLAMASI

Skandalın ardından Google Kanada sözcüsü Wendy Manton, yapay zeka özetlerinin internetteki içerikleri bazen yanlış yorumlayabildiğini kabul etti. Şirket, bu tür hataların sistemleri geliştirmek için kullanıldığını savunurken, MacIsaac'ın konserini iptal eden topluluk ise sanatçıdan resmi bir özür diledi.

