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Yapay Zeka Temel Modeli Şeffaflık Yasası, yapay zeka şirketlerini telif yönünden denetleyecek! - Son Dakika
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Yapay Zeka Temel Modeli Şeffaflık Yasası, yapay zeka şirketlerini telif yönünden denetleyecek!

Yapay Zeka Temel Modeli Şeffaflık Yasası, yapay zeka modellerinin eğitim için telif hakkı olan verilerin kullanılıp kullanılmadığını netleştirmeyi amaçlıyor. Yeni yasa tasarısı kapsamında yapay zeka şirketlerinin, telif hakkıyla korunan eğitim verilerini açıklaması gerekecek.

Yapay Zeka Temel Modeli Şeffaflık Yasası, yapay zeka şirketlerini telif yönünden denetleyecek!
23.12.2023 - 18:27,
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Artık gündelik hayatımızın her yerine kolayca sızan yapay zeka, denetlenecek. Yapay Zeka Temel Modeli Şeffaflık Yasası, yapay zeka modellerinin eğitim için telif hakkı olan verilerin kullanılıp kullanılmadığını netleştirmeyi amaçlıyor. Bunun için de yeni yasa tasarısı kapsamında yapay zeka şirketlerinin, telif hakkıyla korunan eğitim verilerini açıklaması gerekecek. İşte detaylar…

Yapay Zeka Temel Modeli Şeffaflık Yasası, yapay zeka şirketlerini telif yönünden denetleyecek!

Yapay zeka gün geçtikçe gelişiyor. Gelişmesi için ise büyük eğitim verilerini kullanması gerekiyor. Ancak bu durum bazı etik problemleri de beraberinde getiriyor. Bu soruna Avrupa Birliği bir çözüm üretiyor. Avrupa Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ile birlikte çalışacak. Ayrıca eğitim verilerinin şeffaflığını raporlamak için kurallar oluşturacak.

Temel modelleri oluşturan şirketlerin, eğitim verilerinin kaynaklarını açıklamaları gerekiyor. Bununla birlikte verilerin çıkarım süreci sırasında nasıl saklandığını raporlamalı. Ayrıca modelin sınırlamalarını veya risklerini de açıklamaları gerekiyor. Bununla birlikte modelin NIST'in planlanan Yapay Zeka Risk Yönetimi Çerçevesi ve diğer federal standartlarla nasıl uyumlu olduğunu belirtmeli.

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Bu durum yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan hesaplama gücü hakkında bilgi sağlayabilir. Ayrıca tasarı, yapay zeka geliştiricilerinin, modelin tıbbi veya sağlıkla ilgili sorular, biyolojik sentez, siber güvenlik, seçimler, polislik, mali kredi kararları, eğitim, güvenlik ve diğer konularla ilgili yanlış veya zararlı bilgiler sağlamasını önleyecek.

Yapay zeka çalışmalarının başı telif ile dertte. Bu sorun yüzünden yapay zeka şirketlerine birçok dava açılıyor. Bu yasa tasarısı, telif hakkıyla ilgili veri şeffaflığının önemini vurguluyor.

Tasarıda, "Kamuoyunun yapay zekaya erişiminin artmasıyla birlikte, telif hakkı ihlaline ilişkin davalarda artış oldu. Bu da kamuoyunun vicdanını yaraladı. Vakıf modellerinin kamu tarafından kullanılması, kamuoyuna sayısız örneğin yanlış, kesin olmayan veya önyargılı bilgiler sunulmasına yol açtı." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Avrupa Birliği, Sanat, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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