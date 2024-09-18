Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Zirvesi - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Zirvesi

Ticaret Bakanı Bolat, yapay zekanın riskleri ve Yeşil Mutabakat'ı vurguladı.

18.09.2024 19:15
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 'Yapay Zeka Çağı - Sürdürülebilir Gelecek' temalı 'Global Liderler Zirvesi 2024' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, 'Yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki 10 - 15 yılda nereye evrilebileceğini bugünden tasavvur etmek çok zor. Muhtemel fayda ve fırsatların yanında yapay zeka çağının pek çok soru işareti de beraberinde getirdiğine dikkat çekmek isterim' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 'Yapay Zeka Çağı - Sürdürülebilir Gelecek' temalı Global Liderler Zirvesi'nde konuştu. Programda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda katılımcı da hazır bulundu.

'BU TEKNOLOJİNİN İNSANLIĞI TEDİRGİN ETMESİ KAÇINILMAZDIR'

Ticaret Bakanı Bolat, 'Yapay zeka teknolojisinin önümüzdeki 10 - 15 yılda nereye evrilebileceğini bugünden tasavvur etmek çok zor. Muhtemel fayda ve fırsatların yanında yapay zeka çağının pek çok soru işareti de beraberinde getirdiğine dikkat çekmek isterim. Bu kadar yıkıcı bir teknolojinin insanlığı tedirgin etmesi de kaçınılmazdır. Hukuki ve güvenlikle ilgili riskler yanında bazı sosyal sorunlara yol açma ihtimali ne yazık ki gözardı edilemeyecek kadar önemlidir. Dünya gündeminini bir diğer önemli konusu da küresel ısınma ve iklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilirliğe ilişkin endişelerdir.' dedi.

'SORUNLARIN ÇOĞU SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI TEŞVİK EDEREK ÇÖZÜLEBİLİR'

Konuşmasında Yeşil Mutabakata da değinen Bakan Bolat, 'Sürdürülebilirlik, genelde gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden taviz vermeden, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak olarak tanımlayabiliriz. Kaynakların sınırlı olduğunun farkında olmak ve kaynakların kullanılma biçiminin gelecek nesiller üzerindeki etkilerini hesaba katmak sürdürülebilirliğin temelini oluşturmaktadır. İklim değişikliği, kuraklık, eşitsizlik ve açlık gibi insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların çoğu, ancak küresel düzeyde ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ederek çözülebilir. Bizim Türkiye'de Ticaret Bakanlığı olarak açıkladığımız Yeşil Mutabakat Eylem Planı ülkemizin sürdürülebilir ve kaynakları etkin şekilde kullanan bir ekonomiye geçişine katkı sağlama planımız yürürlüktedir. Bu plan kapsamında; sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı tedariki, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliğiyle mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verdik' ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETLERİN ALDIĞI DANIŞMANLIK HİZMETİ GİDERLERİ 5 YIL SÜRESİNCE BAKANLIĞIMIZCA DESTEKLENECEK'

Bakanlığın şirketlere yönelik destek paketlerini vurgulayan Bolat, 'Ticaret Bakanlığımız sürdürülebilirlk ve yeşil dönüşüm konularında özel sektörümüze çok ciddi destekler sağlamaktadır. Bu çerçevede 1 ay kadar önce kamuoyuna takdimini yaptığımız Responsible (Sorumluluk) Programı adı altında uygulamaya başladığımız Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteğiyle, şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü sağlamaları için farkındalık yaratmak, mevcut durum analiz etmek, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritası hazırlamak, şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişiminin kolaylaştırmak amacıyla, şirketlerin alacağı danışmanlık hizmet giderlerini 5 yıl boyunca yüzde 50 oranında Ticaret Bakanlığımız destekleyecektir. Bunun yanında sürdürülebilirliğe yönelik çok sayıda hizmet de desteklerimiz kapsamındadır. Sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakata uyum noktasında şirketlerin ihtiyaç duyduğu konular desteklenmekte, tüm süreçlerin sürdürülebilir olmasını da hedeflemekteyiz. Yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu (KİP); ihracatçılarımızın ürünlerini nerelere ihraç edeceği, hangi ürünü ihraç etmeleri gerektiği gibi sorulara makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak çözümler sunmaktadır. Bu kolay ihracat platformunun en büyük yeniliklerinden biri de makine öğrenmesi algoritmalarıyla hedef pazar önerisi yapan akıllı ihracat robotudur ' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Zirvesi - Son Dakika

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