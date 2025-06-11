Yapay Zeka ve Teknoloji Dünyasını Bir Araya Getiren New Generation Summit Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay Zeka ve Teknoloji Dünyasını Bir Araya Getiren New Generation Summit Başlıyor

Yapay Zeka ve Teknoloji Dünyasını Bir Araya Getiren New Generation Summit Başlıyor
11.06.2025 18:04  Güncelleme: 18:27
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Yapay zeka odaklı yeniliklerin, fikirlerin ve trendlerin buluşma noktası olan New Generation Summit, kapılarını açıyor. 12 Haziran'da Grand Pera İstanbul'da "AI & US" temasıyla gerçekleşiyor.

Grand Pera İstanbul'da gerçekleşecek olan New Generation Summit, yapay zeka, teknoloji trendleri ve inovasyon odaklı projeler sektörün önde gelen isimleriyle ele alıyor. Etkinlik, Türkiye'nin en etkili yapay zeka ve trend projelerinin ödüllendirileceği New Generation Awards ile sektörün ilk ve tek buluşması olma özelliği taşıyor.

Grand Pera İstanbul'da gerçekleşecek New Generation Summit, networking oturumuyla başlayacak ve Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat'ın açılış konuşmasıyla devam edecek. Gün boyu sürecek etkinlikte, medya, perakende, veri yönetimi, yapay zekâ ve yaratıcılık gibi konular sektörün önde gelen isimleri tarafından ele alınacak. Etkinlik, New Generation Awards töreni ile Türkiye'nin en etkili trend ve yapay zekâ projelerini ödüllendirecek.

Etkinlik boyunca; FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak, Consciouslab Founder'ı Kayhan Dural, Mimeda Genel Direktörü Kına Demirel ve Havas Türkiye CGO'su ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Cüneyt Devrim başta olmak üzere alanında uzman birçok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak.

"Yapay zeka, insan potansiyelini yeniden tanımlayan partner olarak yer alıyor"

New Generation Summit hakkında açıklamalarlarda bulunan Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat,"Yapay zeka artık sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal dönüşümün merkezinde yer alıyor. "İnsan ve makineler arasındaki sınırların zayıfladığı bu çağda, yapay zekayı yalnızca bir araç değil, insan potansiyelini yeniden tanımlayan bir partner olarak görmeliyiz. Bu yıl "AI & US" temasıyla gerçekleşecek zirvede pazarlamadan sürdürülebilirliğe, etik yaklaşımlardan iş dünyasına kadar birçok konuyu ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka ve Teknoloji Dünyasını Bir Araya Getiren New Generation Summit Başlıyor - Son Dakika

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