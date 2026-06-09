Yaz Sıcaklarında Araç Bakımı Önemi - Son Dakika
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Yaz Sıcaklarında Araç Bakımı Önemi

Yaz Sıcaklarında Araç Bakımı Önemi
09.06.2026 11:09
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Kütahya'da ustalar, yaz öncesi periyodik bakım ve motor sıvı kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Kütahya'daki oto tamir ustaları, araç sahiplerini yaz ayları öncesinde periyodik bakım yaptırmaları konusunda uyardı. Özellikle motor yağı ve soğutma sistemi kontrollerinin ihmal edilmesinin, sürücülere yüksek maliyetli arızalar olarak geri dönebileceği belirtildi.

Kütahya Fatih Sanayi Sitesi'nde hizmet veren oto bakım ustaları, yaz mevsiminde artan sıcaklıkların araç motorları üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade etti. Uzmanlar, zamanında yapılmayan bakımlar nedeniyle hararet sorunları ve motor yatak sarma gibi ağır arızaların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Oto tamir ustası Habip Çakır, araçlarda yıllık periyodik bakımın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, özellikle radyatör sıvısı, motor soğutma suyu ve silecek suyu gibi sıvıların düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine vurgu yaptı. Antifrizin yalnızca kış aylarında kullanılan bir ürün olmadığını söyleyen Çakır, yazın da motor içerisindeki paslanmayı önleyerek sistemin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını ifade etti.

Yağ değişimi önemli

Araçların kilometre durumuna göre bakım görmesi gerektiğini kaydeden Çakır, maliyetten kaçınmak amacıyla bakım yaptırmayan sürücülerin ilerleyen dönemde çok daha büyük tamir faturalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Motor yağının sadece fiyatına değil, aracın teknik özelliklerine uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çakır, yağ değişimi sırasında yağ filtresi, partikül temizliği, şanzıman ve diferansiyel yağlarının da kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanayi esnafından Rıdvan Demir ise özellikle yaz tatili öncesinde uzun yola çıkacak sürücüleri uyardı. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte hararet kaynaklı arızaların daha sık görüldüğünü belirten Demir, sürücülerin yola çıkmadan önce fren balataları, ön takım, lastikler ve motor yağlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Demir, gerekli bakımların yapılmaması halinde sürücülerin yolda kalma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade ederek, motor yatak sarma ve hararet gibi arızaların hem güvenlik açısından risk oluşturduğunu hem de ciddi maliyetlere neden olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Kütahya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yaz Sıcaklarında Araç Bakımı Önemi - Son Dakika

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