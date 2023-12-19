 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemeksepeti'nde indirim kodu nasıl alınır? - Son Dakika
Üye Girişi

Yemeksepeti'nde indirim kodu nasıl alınır?

Yemeksepeti, kullanıcılara indirimli sipariş verme şansı sunan kupon kodlarıyla ve fırsatlarla tercih ediliyor. İndirim kodlarını Yemeksepeti web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca, çeşitli sitelerden de bu kuponları bulabilirsiniz. Ancak kuponları kullanmadan önce şartlarını kontrol etmeyi unutmayın.

Yemeksepeti\'nde indirim kodu nasıl alınır?
19.12.2023 - 17:13,
Abone Ol

Popüler uygulamalardan Yemeksepeti, kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Türkiye'deki en popüler yemek siparişi ve market siparişi uygulamalarından biri olan Yemeksepeti, bazı kupon kodlarıyla ve fırsatlarla kullanıcılara indirimli sipariş verme şansı sunuyor. Peki Yemeksepeti indirim kodu nasıl ve nereden alınır? İşte bu sorunun yanıtı.

Yemeksepeti indirim kodu nasıl ve nereden alınır?

Yemek Sepeti web sitesine veya mobil uygulamasına gidin.

Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap oluşturun.

Kupon kodu sayfasını bulun. Bu genellikle web sitesindeki "Kampanyalar" veya mobil uygulamadaki "Kuponlarım" bölümünde bulunur. (Sol üstteki üç çizgiye dokunun.)

Kupon kodu sayfasında mevcut kuponları ve indirimleri görebilirsiniz. Beğendiğiniz bir kupon koduna tıklayın ve kodu kopyalayın.

Sepetinizdeki siparişinizin ödeme sayfasına gidin.

Ödeme sayfasında, kupon kodu kutucuğunu bulun ve kodu yapıştırın.

Kodu uygulayın ve indirim tutarınızı kontrol edin. İndirim tutarı, sipariş toplamınızdan düşülecektir.

Yemeksepeti'nde indirim kodu nasıl alınır?

Peki bu indirim kodları uygulamada yoksa nereden temin edebilirim? Sorusunu sormakta haklısınız. Bu durumda çeşitli sitelerden toplu bir şekilde bu kuponları bulabilirsiniz. Ancak öncelikle kuponu kullanmak için kupon şartlarını sağlamanız gerekmektedir.

Belirtmekte fayda var ki Yemeksepeti indirim kodları sınırlı bir süre için geçerli olabilmektedir. Bu yüzden kodların son kullanma tarihine bakmanız da önem arz ediyor. Son kullanma tarihi geçmiş kupon kodunu yazıp indirim kazanamazsınız. Ayrıca, bazı kupon kodları belirli restoranlar veya yiyecek kategorileri için geçerli olabilir, bu nedenle kullanmak istediğiniz kuponun şartlarını okumayı unutmayın.

Bunun yanında Yemeksepeti ve daha birçok popüler yemek siparişi uygulamasının yeni üye olan kullanıcılara daha fazla indirim kodu fırsatı tanıdığını da es geçmemekte fayda var. Öyle ki Yemeksepeti indirim kodu almak istiyorsanız yeni bir hesap da oluşturabilirsiniz. Her telefon numarası için bir hesap oluşturabileceğinizi de belirtelim.

Instagram e-posta değiştirme nasıl yapılır? Adım adım rehber!

İndirim kodu bulmak için bir diğer seçenek ise sıklıkla şirketin sosyal medya hesaplarını takip etmek ve yeni kampanyalardan haberdar olmak için iş birliği yaptığı veya reklam sağladığı kişileri de takip etmek. Bu sayede indirim kodu kazanma olasılığınızı artırabilir ve indirimli yemek siparişi verebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yemeksepeti'nde indirim kodu nasıl alınır? - Son Dakika


17:37
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17
İsrail 'Gazze'de yeni bir insani araya hazırız' dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36
Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35
Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor

Son Dakika
17:37 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:17 İsrail "Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" dedi, Hamas'tan jet yanıt geldi
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:36 Amerika'da bir çift uyku tulumu içinde diğer insanların gözü önünde ilişkiye girdi
16:35 Camide okunan Yahudi duası İsrail kabinesini karıştırdı! Bakanlar ve askeri yetkililer birbirine girdi, Netanyahu ayırdı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:48:08. #1.11#
SON DAKİKA: Yemeksepeti'nde indirim kodu nasıl alınır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement