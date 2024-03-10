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Bilim insanları, yapay zekanın (AI) eğitimi ve büyük veri işlemleri için hayati önem taşıyan matematiksel işlemleri gerçekleştirebilen yeni bir biyobilgisayar çipi geliştirdi. Tanıtılan bu yeni biyobilgisayar platformu, modifiye edilmiş DNA molekülleri üzerinde veri depolayarak ve mikroakışkan kanallar kullanarak temel hesaplamalar yapabiliyor.

Yeni DNA çipli bilgisayar: Yapay zekayı daha verimli kılıyor

DNA, yaşamın mavi çizgisi olarak bilinir ve genetik bilgiyi kodlar, tıpkı verilerin elektronik tabanlı depolama aygıtlarına kodlanması gibi. DNA tabanlı cihazlar daha önce küçük ölçekte veri kodlamak için kullanılmıştı, ancak bu prototip çip, DNA'yı veri işlemek için de kullanıyor.

Rochester Institute of Technology'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı olan çalışma yazarı Amlan Ganguly, DNA'nın veri depolamada elektronik modlardan çok daha iyi olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları yapay DNA modeli tasarlıyor!

Araştırmacılar, DNA'yı moleküler seviyede nasıl manipüle edebileceklerini incelediler. DNA'nın dizilimi (veri okuma) ve sentezlenmesi (veri yazma) gibi işlevlerini hesaplama ile benzeştirdiler.

DNA üzerindeki kodlanmış veriler, ikili sistemin 1'leri ve 0'ları temsil etmek için çeşitli noktalarda kesilerek ve mikroakışkan kanallar kullanılarak farklı hesaplamalar yapıldı. Araştırmacılar, aynı çipte veri depolayıp işleyebildiklerini ve temel hesaplamalar yapabildiklerini buldular.

DNA çipli bilgisayar ile veri işlemenin avantajları

DNA tabanlı veri işleme, geleneksel bilgisayarlarda depolama ve hesaplama bileşenlerinin ayrı olmasının aksine, her iki işlemi de aynı bileşenle gerçekleştirebiliyor. DNA, SSD'lere kıyasla birim hacim başına 1,000 kat daha fazla veri depolayabiliyor ve bu da veri işleme verimliliğini artırıyor.

Ayrıca, DNA işleme, milyarlarca işlemi eş zamanlı olarak yapabilen "eşsiz paralellik" sunuyor. Bu yeni cihaz henüz bir kanıt niteliğinde olmasına rağmen, araştırmacılar, cihazı ölçeklendirerek bir gün AI sistemlerini eğitmek için kullanmayı umuyorlar.