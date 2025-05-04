e-Devlet'te yeni hizmet! Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak - Son Dakika
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Teknoloji

e-Devlet'te yeni hizmet! Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak

e-Devlet\'te yeni hizmet! Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi" dedi.

04.05.2025 13:59
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Söz konusu hizmet hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık" ifadelerini kullandı.

"TEK BİR PLATFORM ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLECEK"

Bakan Uraloğlu, "Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek" açıklamasında bulundu.

"BİRÇOK KRİTER İLE KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLECEK"

Uraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, "Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek" dedi. Uraloğlu ayrıca, vatandaşların söz konusu uygulamaya 'https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma' adresinden ulaşabileceğini kaydetti.

PROJE, DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ'NİN YARIŞMASINDA ADAY GÖSTERİLDİ

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını belirten Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini söyledi. Uraloğlu, "Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin şimdiden uluslararası ödüle aday gösterildiğini belirterek, "Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) yarışmasında 'Bilgiye Erişim' kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi" dedi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, E-Devlet, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji e-Devlet'te yeni hizmet! Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • emre123456789:
    ne karsilasdirmasi dünyada lideriz 3 operetorde üc kağıtci bahali 10 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    neyini karailastira aksın dünyanın en oahali interneti telefonu twlevizyonu arabası hepsi bizde 6 1 Yanıtla
  • cherylely:
    The only thing brighter than the flames is the desire in your eyes. Let's see where the heat takes us tonight. f1nd me on cherylely_mooo_com change _ to dot 0 4 Yanıtla
  • ninafuller:
    The music is slow, the atmosphere is inviting... what if we rewrite the rhythm of the night with a touch more... unspoken desires that linger on the edge of a playful kiss? f1nd me on ninafuller_mooo_com change _ to dot 0 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Her ay tarifeden kalan dakika ve internet neden sıfırlanıyor sonuçta insanlar onun parasını ödüyor. Sonraki aya devretmeli... Bu resmen soygundur... Yani aldığınız ekmeği yardımı yediniz kalanı fırıncı geri mi alıyor 0 0 Yanıtla
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