Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
27.02.2026 11:03
Tesla, beklenen ilgiyi göremeyen Cyberbeast modelinin fiyatını 114 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara çekerek yaklaşık 657 bin lira indirim yaptı; bu değişiklikle model, psikolojik sınır olarak kabul edilen 100 bin doların altına indi ve bazı lüks paketler kaldırılarak fiyat avantajı sağlandı.

Elektrikli otomobil pazarının en çok konuşulan oyuncularından Tesla, beklenen ilginin gelmediği yeni modeli Cybertruck serisinin en üst donanımı Cyberbeast için radikal bir fiyat değişikliğine gitti. Şirketin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel listeye göre, Cyberbeast'in ABD satış fiyatı 114 bin 990 dolardan 99 bin 990 dolara çekildi; bu indirim Türkiye'de yaklaşık 657 bin liralik bir düşüş anlamına geliyor.

100 BİN DOLAR EŞİĞİNİN ALTINA İNDİ

Tesla'nın bu adımı, modelin psikolojik sınır olarak kabul edilen 100 bin dolar eşiğinin altına inmesini sağladı ve pazardaki rekabet baskısını hesaba kattığı şeklinde yorumlanıyor. Cybertruck serisinin diğer versiyonlarında herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

"LUXE PACKAGE" LİSTEDEN ÇIKARILDI

Fiyat indirimi yalnızca etiket değişikliğiyle sınırlı kalmadı; Tesla, geçen yıl tanıttığı "Luxe Package" paketini sessiz sedasız satış listesinden çıkardı. Bu paket, denetimli tam otonom sürüş özellikleri ve Supercharger ağına ücretsiz erişim gibi avantajlar içeriyordu. Yeni fiyatla birlikte bu ayrıcalıklardan vazgeçilmiş oldu, yani alıcılar daha düşük etiket fiyatı ile karşılaşırken bazı donanımlardan feragat etmiş oldu.

Aynı dönemde Tesla, popüler modeli Model Y için de yeni bir dört çeker versiyon duyurdu; bu yeni seçenek yaklaşık 41 bin 990 dolardan piyasaya sunuldu. Cyberbeast'in fiyat güncellemesi, özellikle lüks elektrikli pick-up segmentindeki rekabeti kızıştıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Endüstri Mühendisi, İnovasyon Zirvesi, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Haci1969 Haci1969:
    5,000 değil 15,000 indirim.114’ten 99 çikarirsan kaç kalir?Matematik hocan kimdi? 0 0 Yanıtla
  • alikemalkayacan alikemalkayacan:
    5.000 dolar indirim 657 bin tl mi yapar 0 0 Yanıtla
